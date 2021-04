Regé-Jean Page (Bridgerton) en James Bond pour remplacer Daniel Craig ? Il répond

Regé-Jean Page vise le cinéma désormais

C'est officiel, Regé-Jean Page ne sera pas de retour dans La Chronique des Bridgerton à l'occasion de la saison 2, dont la production ne devrait pas tarder à débuter. D'après les premières rumeurs, c'est l'acteur qui aurait gentiment claqué la porte de la série (en accord avec les conditions de son contrat initial), alors même que les créateurs étaient prêts à tout pour le convaincre de rester encore un peu.

Une surprise tant la fiction de Netflix est un véritable succès dans le monde ? Oui, mais non. Grâce à ce carton inattendu, Regé-Jean Page est désormais demandé partout, notamment au cinéma où l'on pourra bientôt le retrouver dans un film aux côtés de Chris Evans et Ryan Gosling. Et forcément, l'interprète de Simon Basset ne souhaite pas passer à côté de cette vague.

L'acteur prêt pour incarner James Bond ?

Un choix professionnel qui fait donc sens, mais qui surtout, relance également une grosse rumeur : Regé-Jean Page pourrait être le nouveau James Bond. Officieusement, il serait en effet le nouveau chouchou des producteurs de la saga cinématographique pour succéder à Daniel Craig. Alors, l'acteur a-t-il consciencieusement quitté Bridgerton afin de concrétiser cette chance d'obtenir le rôle de l'agent 007 ? C'est la question à laquelle il a justement répondu auprès de The Mirror.

"Ah, le mot en B. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes britannique et que vous faites quelque chose qui est remarqué, dont les autres prennent conscience, alors les gens vont forcément commencer à parler de vous" a dans un premier temps tempéré la star. Néanmoins, le comédien ne l'a pas caché, l'idée d'incarner James Bond n'est pas pour lui déplaire. Aussi, sans jamais confirmer quoi que ce soit, il a tout de même entrouvert la porte à un tel espoir, "Je trouve que [ces rumeurs] sont normales, et je suis flatté d'être placé dans la même catégorie d'acteurs britanniques également cités [Tom Hardy, Idris Elba...]. Rien de plus, rien de moins".

Regé-Jean Page n'est pas simplement bon acteur, il manie aussi très bien la langue de bois. A suivre.