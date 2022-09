Si tu as kiffé La Chronique des Bridgerton, cette série est faite pour toi et elle est dispo gratuitement !

Une série romantique qui rend accro, à voir gratuitement

Sanditon séduira tous ceux et celles qui ont craqué pour Bridgerton et aiment les films du genre. Manipulations, intrigue amoureuse compliquée, personnages attachants, Sanditon a tous les ingrédients pour nous rendre accro et arrive à nous tenir en haleine du début à la fin, notamment grâce à son duo. Devant les caméras, on a plaisir à retrouver Theo James (Divergente) dans le rôle d'un personnage qui cache une grande sensibilité ainsi que Rose Williams (Reign).

Et vous n'avez maintenant plus de mauvaises raisons de ne pas la voir : elle est disponible en intégralité gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur 6play en cliquant sur le lien, de créer votre compte et le tour est joué ! Vous devrez supporter quelques pubs mais après, les épisodes sont à vous ! On vous prévient juste que la saison 2, finalement commandée suite au succès de Bridgerton, s'est faite sans Theo James qui a décidé de ne pas reprendre son rôle. Une saison 3 est déjà commandée et sortira en 2023.

Jane Austen fever

Bienvenue à Sanditon n'est qu'une série sur la longue liste des adaptations récentes de Jane Austen. Si vous êtes abonnés à Netflix, vous pouvez aussi voir sur la plateforme deux films adaptés des oeuvres de la britannique ! Emma avec Anya Taylor-Joy et Persuasion avec Dakota Johnson.