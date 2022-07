La Chronique des Bridgerton saison 3 : une scène bouillante des livres au programme ? Cette vidéo semble le prouver

Alors que le 3ème roman de la saga des Bridgerton est dédié à Benedict, la série a décidé de ne pas suivre l'ordre des livres et de consacrer sa saison 3 à Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan). L'annonce a été faite officiellement en mai 2022 et le tournage est en cours. Netflix a d'ailleurs publié une vidéo des acteurs sur le tournage, reprenant une scène culte de la saison 2 qui était bien plus importante qu'on ne le pensait.

L'annonce du tournage tease une scène très sexy du livre

Et justement, cette vidéo publiée la semaine dernière sur les réseaux semble avoir déjà donné des idées aux fans de La Chronique des Bridgerton. Surtout la toute dernière partie dans laquelle Nicola Coughlan invite Luke Newton à monter dans un carrosse. Pourquoi ? Car elle teaserait - si on en croit les fans des romans - l'une des scènes cultes du couple "Polin" : dans le livre, les deux personnages partagent une scène d'amour dans un carrosse. Nicola Coughlan semble même avoir confirmé à demi-mot que la vidéo publiée était un clin d'oeil à cette scène : en story sur Instagram, l'actrice a écrit "IYKYK" (If you know, you know, ceux qui savent en français).

De grosses différences à venir, trois nouveaux beaux gosses au casting

En plus de cette vidéo, Netflix a aussi dévoilé le synopsis officiel de la saison 3... et il y aura encore pas mal de changements par rapport au livre - comme dans la saison 2. On apprend notamment qu'après avoir été humiliée par Colin à la fin de la saison 2, Penelope sera déterminée à trouver un mari qui la respecte. Colin, pour se faire pardonner et regagner son amitié, va lui venir en aide pour trouver un mari... et se rendre compte qu'il n'a peut-être pas que des sentiments amicaux pour elle. Pour compliquer les choses, le fait qu'Eloise (Claudia Jessie) connaisse maintenant son secret va apporter de nouveaux obstacles à Lady Whistledown.

En plus de ça, la plateforme a aussi confirmé l'arrivée de trois nouveaux acteurs au casting pour incarner trois personnages qui ne sont pas présents dans les livres. En plus de l'arrivée au casting d'Hannah Dodd qui remplace Ruby Stokes dans le rôle de Francesca, on va retrouver Daniel Francis qui jouera Marcus Anderson, un homme charismatique qui va faire débat chez les matriarches londoniennes. Sam Philipps incarnera Lord Debling, un nouveau Lord excentrique qui va intéresser les débutantes de la saison mondaine. Enfin, James Phoon va jouer Harry Dankworth, un nouveau venu peu intelligent mais très beau.