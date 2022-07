La Chronique des Bridgerton saison 3 : Anthony moins présent ? Pourquoi les fans craignent l'absence de Jonathan Bailey

Star de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page a ensuite annoncé son départ ce qui a brisé le coeur des fans de Simon alias le Duc de Hastings. Les fans de la série pensaient être à l'abri pour la saison 3 puisque Jonathan Bailey et Simone Ashley alias Anthony et Kate ont confirmé leur retour. Pour l'instant, on ne sait pas à quel point ils seront présents mais les fans ont des doutes...

La nouvelle série de Jonathan Bailey va-t-elle le forcer à quitter Bridgerton ?

Le vent de panique a commencé à souffler ce lundi 11 juillet lors de l'annonce de la nouvelle série de Jonathan Bailey. L'interprète d'Anthony sera la star, avec Matt Bomer, de la mini-série Fellow Travelers pour Showtime. Le hic ? Il a ensuite été précisé que la production débutait à la fin du mois de juillet à Toronto, au Canada. Sauf que le tournage de la saison 3 de Bridgerton est actuellement en cours en Angleterre. Et Jonathan Bailey ne peut pas se diviser en deux...

Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter

Alors avant de paniquer complètement, on tient déjà à vous rassurer : le lancement de la production n'est pas égal au début du tournage. Avant le début des prises de vues, les équipes doivent aussi trouver les lieux de tournage, finaliser les scripts... C'est ce qu'on appelle "la production", le tournage venant dans un second temps.

Autre chose qui a tendance à nous rassurer : pour tourner cette nouvelle série, Jonathan Bailey a très certainement dû obtenir une autorisation de la part de l'équipe de Bridgerton puisqu'il est sous contrat. Les scénarios étant déjà écrits, l'acteur et l'équipe ont dû voir ensemble dans quelle mesure le personnage d'Anthony serait présent - ou absent - et donc convenir d'un emploi du temps qui pourrait permettre à l'acteur d'enchaîner avec d'autres projets.

Si on suit la logique de la saison 2 en ce qui concerne Daphné (Phoebe Dynevor), Anthony et Kate pourraient donc bien avoir une présence moindre dans la saison 3 qui sera centrée sur Penelope et Colin. Des scènes limitées qui devraient permettre au Britannique de jongler entre les deux tournages. On rappelle que tourner une saison de Bridgerton prend environ 8 mois, de quoi laisser de la marge à Jonathan Bailey.

Et si vous avez encore besoin de vous rassurer, sachez que l'acteur est très attaché au show qui l'a fait connaître. Il a même déjà déclaré plusieurs fois être prêt à jouer dans la série jusqu'à une potentielle saison 8. Une preuve de plus qu'Anthony Bridgerton ne va pas disparaître dans la suite de la série !