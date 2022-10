La Chronique des Bridgerton n'a pas encore annoncé les persos les plus importants de sa saison 3 et ça commence à inquiéter les fans

La Chronique des Bridgerton réussira-t-elle à faire encore mieux avec sa saison 3 qu'avec ses saisons 1 et 2 ? Sortie en mars dernier, la deuxième saison centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) avait battu la saison 1 côté audiences et comptabilise plus de 656 millions d'heures de visionnages pour les 28 jours ayant suivi sa sortie. Malgré ce succès fou, de nombreux fans n'ont pas accroché à 100% à cette suite qui s'éloignait beaucoup du livre de Julia Quinn. Il y avait d'ailleurs plus de différences que de points communs entre les épisodes de la série et roman...

Pour sa saison 3, la série produite par Shonda Rhimes a déjà étonné les fans. Au lieu de se concentrer sur Benedict (Luke Thompson) comme le voudrait l'ordre des romans, c'est l'histoire de Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan) qui sera racontée. Le tournage est en cours en Angleterre et on sait déjà que l'épisode 1 sera intitulé Out of the Shadows puisque l'équipe de la série a dévoilé ce titre lors de l'événement Tudum lors duquel on a aussi découvert les premières images du spin-off centré sur la reine Charlotte.

Une saison 3 très différente du roman ? Les doutes continuent

Du côté des fans de Bridgerton qui ont dévoré les romans, c'est un peu l'angoisse en attendant l'arrivée de la saison 3 de la série. Beaucoup craignent une histoire très différente de celle des livres, et il faut dire que les récentes annonces ont de quoi nous faire douter. Déjà par une différence majeure : dans les romans, l'histoire de Colin et Penelope se déroule 10 ans après le mariage d'Anthony et Kate. Mais ce n'est pas tout. Le premier synopsis mis en ligne par Netflix n'a pas non plus grand chose à voir avec ce qu'il se passe dans le livre. Dans le roman, Penelope est devenue une vieille fille et ne s'est jamais mariée. Colin et Penelope se rapprochent par leur amour de l'écriture, avant que Colin ne découvre que Pen est en fait Lady Whistledown.

Quant à la série ? L'action reprendra quelques mois après l'épilogue de la saison 2. On apprend via le synopsis officiel que Penelope sera déterminée à trouver un mari qui la respecte, après l'humiliation de Colin. Ce dernier, pour tenter de se faire pardonner, va l'aider à trouver un mari... et ainsi se rendre compte qu'il ne ressent pas que de l'amitié pour elle.

>> Si tu as kiffé La Chronique des Bridgerton, cette série est faite pour toi et elle est dispo gratuitement ! <<

Les premières annonces de casting ont aussi paumé les fans puisque tous les personnages annoncés jusqu'à présent n'existent pas dans les livres. C'est le cas pour Marcus Anderson (joué par Daniel Francis), Lord Debling (incarné par Sam Philipps) et Harry Dankworth (qui sera joué par James Phoon). Et ça continue ! Ce vendredi 14 octobre 2022, Deadline annonce l'arrivée au casting d'une nouvelle actrice : Hannah New, vue dans la série Black Sails, incarnera Lady Tilley Arnold. Ce personnage qui n'existe pas dans les livres est décrit comme une jeune veuve qui aime vivre sa vie comme elle l'entend et peut le faire grâce à une liberté financière et sexuelle.