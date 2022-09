La Chronique des Bridgerton, le spin-off : la première photo qui va rassurer les fans les plus sceptiques

Une première image déjà validée par les fans de Bridgerton sur les réseaux... et par les stars de la série. Lors du panel de Tudum qui sera diffusé sur Youtube ce samedi 24 septembre à partir de 19h (heure française), Adjoa Andoh alias Lady Danbury a rassuré les fans. "Il y a une chose si particulière chez la reine Charlotte, son côté intelligent et vif d'esprit. India a absolument pris tout ça (...) Quand je regarde India, je vois Golda" a assuré la star.

Quelle date de sortie pour Queen Charlotte : A Bridgerton Story ?

Pour l'instant, la date de sortie du spin-off n'a pas été dévoilée mais il se murmure qu'il pourrait arriver avant fin 2022 sur Netflix. Pour accompagner la sortie de la série, un roman sortira en librairies, co-écrit par Julia Quinn et Shonda Rhimes, qui est la créatrice du show. Selon les rumeurs, un second spin-off de la série serait en préparation dans le plus grand secret. Quant à la saison 3 ? Nous aurons aussi plus d'infos sur la suite centrée sur Colin et Penelope lors de l'événement Tudum et les premières images du tournage ont fuité sur le web.