La Chronique des Bridgerton : avant la saison 3, un nouveau livre annoncé

Depuis la mise en ligne de la saison 1 le 25 décembre 2020, La Chronique des Bridgerton est un immense succès qui donne évidemment des idées à Netflix. En plus d'avoir déjà renouvelé la série jusqu'à la saison 4, la plateforme a aussi commandé un spin-off sur la Reine Charlotte et pourrait bien préparer une deuxième série dérivée en toute discrétion. Et évidemment, les romans s'arrachent aussi en librairies. Suffisamment pour que l'autrice ait envie d'y revenir.

Un nouveau livre Bridgerton... pas sur les Bridgerton !

Alors qu'on pouvait espérer avoir droit à un nouveau spin-off autour de la famille Bridgerton en livre ou bien une suite sur les enfants des personnages de la série, ce n'est en fait pas ce qui nous attend avec le nouveau roman autour de Bridgerton. Eh non, ce nouveau livre ne sera pas centré sur la célèbre famille (enfin, pas vraiment) : il racontera l'histoire de la jeune Reine Charlotte, un personnage qui n'existe pas dans les romans originaux et qui a été inventé pour la série.

Julia Quinn et la productrice Shonda Rhimes se sont en fait associées pour écrire un livre autour de la célèbre reine. Une histoire similaire à celle qui sera racontée dans le spin-off qui n'a toujours pas de titre officiel et qui racontera l'arrivée à la cour de Charlotte alors qu'elle était une jeune femme, juste avant son mariage avec le Roi George. Cette série, attendue pour 2022, sera portée par de nouvelles actrices et on y retrouvera aussi les trois interprètes de la Reine Charlotte, de Lady Danbury et de Violet Bridgerton (à savoir Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh et Ruth Gemmell). Pour l'instant, on n'a pas la date de sortie de ce roman qui sera publié lors de la sortie de la série de Netflix.

Si vous aimez La Chronique des Bridgerton, sachez que Julia Quinn a aussi écrit d'autres sagas, dont deux sont liées à l'univers de la série de Netflix. La Chronique des Rokesby a récemment été rééditée en France aux éditions J'ai Lu.