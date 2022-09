La Chronique des Bridgerton : la saison 3 retardée ? Cette déclaration qui inquiète

Après les histoires d'amour de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) dans la saison 1 puis de Kate (Simone Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey) dans la saison 2, La Chronique des Bridgerton reviendra pour une saison 3 non pas sur Benedict (Luke Thompson) mais centrée sur le duo Colin (Luke Newton) / Penelope (Nicola Coughlan). Le tournage a débuté en juillet dernier et les premières photos ont affolé les fans qui ont lâché leurs meilleures théories au sujet d'un personnage.

C'est en mars 2022 (le 25 mars pour être précis, 1 an et 3 mois après la saison 1 qui avait été lancée le 25 décembre 2021) que la deuxième saison de la série adaptée des romans de Julia Quinn a été mise en ligne. Mais la saison 3 ne devrait pas arriver aussi tôt en 2023, n'en déplaise aux nombreux fans qui veulent absolument voir la suite.

Nicola Coughlan inquiète les fans avec cette phrase

Si on ne croit pas à une suite si tôt, c'est qu'il y a une bonne raison et elle nous vient de Nicola Coughlan. Récemment, l'interprète de Penelope était l'invitée d'un défilé à Londres où elle a lâché une petite info sur la suite de La Chronique des Bridgerton. L'actrice explique que le tournage avance bien... mais qu'il est loin d'être terminé ! "Nous allons filmer sur une longue durée au début de l'année, cela prend des mois et des mois pour tourner une saison" a confié l'actrice à WWD, ajoutant que pour le moment, seuls deux épisodes ont été tournés.

Traduction ? Si deux épisodes ont été tournés en trois mois, le tournage devrait donc se poursuivre encore un moment, potentiellement jusqu'en février ou en mars, ce qui repousserait la sortie des épisodes au printemps ou au début de l'été 2023. Pour rappel, le tournage de la saison 2 avait nécessité huit mois de travail : les dernières scènes ont été mises en boîte en novembre 2021 et les épisodes sont sortis quatre mois plus tard sur Netflix.

Si vous avez envie d'en savoir plus sur la suite de Bridgerton - et que les premières photos du tournage et la vidéo qui tease une scène bouillante des livres ne vous ont pas satisfait - alors bonne nouvelle : ce samedi 24 septembre 2022, Netflix devrait dévoiler des infos sur la saison 3 lors de l'événement Tudum.

Toute la journée, la plateforme dévoilera des images inédites, interviews et partagera des annonces sur ses séries et films à venir. La Chronique des Bridgerton est bien au programme, tout comme le spin-off centré sur la reine Charlotte. L'an dernier, lors de Tudum, Netflix avait dévoilé la toute première scène avec Kate et Anthony. On croise les doigts pour y voir les premières images de la saison 3 !