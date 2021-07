Sex/Life : finalement, c'est bien le sexe d'Adam Demos dans la douche, des ex confirment

Des ex d'Adam Demos confirment : c'est son vrai pénis dans la scène de la douche

La saison 1 de Sex/Life est toujours dans le top 10 Netflix depuis sa sortie en juin 2021. Il faut dire que le triangle amoureux entre Billie (Sarah Shahi), Brad (Adam Demos) et Cooper (Mike Vogel) a de quoi faire parler avec ses nombreuses scènes de sexe et de nudité. Et la série Sex/Life tirée d'une histoire vraie (elle a été adaptée du livre autobiographique 4 hommes en 44 chapitres de BB Easton), a notamment fait réagir les internautes du monde entier avec une séquence sexy en particulier.

Dans l'épisode 3 de la saison 1, Brad apparaît entièrement nu sous la douche. Une scène full frontal, avec son pénis montré à l'écran qui a créé le buzz sur les réseaux. Et vu la taille de l'engin en nu frontal, beaucoup de twittos se sont demandés si l'interprète de Brad avait montré son vrai sexe, s'il avait été doublé pour cette scène de nu ou s'il avait affiché une prothèse de pénis.

Eh bien oui, c'est bien le vrai pénis d'Adam Demos ! Ce sont des ex girlfriends / amantes qui ont confirmé que l'acteur (désormais en couple avec Sarah Shahi qui joue Billie) était bien bâti dans la vraie vie. Ce serait donc son sexe et non une doublure ou une prothèse dans la séquence de la douche.

Em Rusciano, animatrice radio australienne, en a parlé dans son podcast Emsolation sur Spotify. Et elle a dévoilé les preuves, des DM privés reçus sur Instagram, où une internaute a écrit : "Hey Em, j'ai grandi dans la même ville qu'Adam Demos (une année en dessous de moi à l'école) et je peux te garantir qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux. C'est un grand garçon !!!". "Ma famille a grandi à Dapto avec Adam Demos. Ma soeur a demandé à sa meilleure amie si c'était son pénis et c'est le cas" précise une autre personne dans un autre message.

L'interprète de Brad dans Sex/Life avait confirmé que c'était son sexe et non une prothèse

Pourtant, un membre de la production de Sex/Life avait confié à Newsweek qu'il s'agirait en fait d'une prothèse. La même source avait révélé qu'ils auraient travaillé sur plusieurs faux pénis. Stacy Rukeyser, la créatrice de la série Netflix, avait réagi à la rumeur de prothèse en déclarant à Collider : "Un gentleman ne dit jamais ces choses. Nous allons laisser ça à l'imagination des téléspectateurs".

Et Adam Demos qui joue Brad avait alors assuré à Entertainment Weekly que c'était bien son sexe et qu'il n'avait pas été doublé. "J'étais d'accord avec ça parce que vous lisez le script et vous savez dans quoi vous vous engagez dès le début, donc je ne pense pas que vous signeriez une série après avoir lu les scripts pour ensuite dire non à la dernière minute" avait-il précisé. D'après les DM de ses anciennes chéries, l'acteur aurait donc dit vrai.