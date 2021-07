Sex/Life : surprise, la série est basée sur une histoire vraie

La bande-annonce de Sex/Life, disponible sur Neflix

C'est le carton du moment sur Netflix : la série Sex/Life est numéro 1 du top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme en France. On ne sait toujours pas si la série avec Sarah Shahi, Mike Voegel et Adam Demos aura droit à une saison 2 pour le moment. Mais saviez-vous que l'histoire de Billie était en fait inspirée d'une histoire vraie ? Eh oui ! On vous explique.