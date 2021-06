Dirty John, Dexter, New Amsterdam... 10 séries inspirées d'une histoire vraie

Dirty John

Dispo sur Netflix et diffusée en 2018 aux Etats-Unis, Dirty John a enfin débarqué sur TF1. Elle est basée sur un podcast et raconte en fait une histoire vraie, celle de John Meehan (joué par Eric Bana). Ce dernier a vraiment existé et, comme dans la série, s'est fait passer pour un anesthésiste alors qu'il n'était pas du tout médecin. En plus de 25 ans, il a escroqué de nombreuses femmes, dont la vraie Debra Newell, incarnée à l'écran par Connie Britton. "Il me disait à quel point j'étais belle, me posait des questions sur ma journée et me frottait le dos et je m'étais entichée de lui" s'était-elle souvenue.

Orange is the New Black

Avec ses 7 saisons, Orange is the New Black nous a fait découvrir la vie de détenues d'un centre pénitentiaire américain. La série est en fait basée sur le livre de Piper Kerman, Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison publié en 2010. Comme la Piper de la série jouée par Taylor Schilling, Piper Kerman a été incarcérée en 2004 pour une affaire de trafic de drogues. Au début des années 90, elle tombe amoureuse de Catherine Cleary Wolters (Alex Vause dans le show) qui deale de l'héroïne. 5 ans plus tard, elle est jugée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent et passe 13 mois en prison au début des années 2000.