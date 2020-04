Les Bracelets rouges saison 3 : 5 secrets sur la série

3. Hanane El Yousfi s'est rasée les cheveux "en direct" devant les caméras

Nouvelle dans l'équipe des Bracelets rouges, Hanane El Yousfi incarne Nour, une ado atteinte d'un cancer du sein dans la saison 3 de la série. Dans une scène de l'épisode 2, on pouvait voir le personnage se raser les cheveux. Une chose que l'actrice a vraiment fait en direct devant les caméras. "C'était vraiment mes cheveux, je me suis rasée ! (...) Au début, je me disais : "Ouais, je vais me raser la tête" mais sans plus. Plus l'échéance arrivait, plus je me disais : "Ah oui mais tu vas vraiment le faire là !" (rires). Ce qui me stressait le plus c'était de rater la scène, d'avoir un problème technique, c'était vraiment en direct sur le tournage, en une prise. Le réalisateur a su me guider et puis il y avait Tom (Rivoire qui joue Clément ndlr) à côté de moi donc j'étais bien entourée." a-t-elle confié à PRBK lors d'une interview.

4. Tom Rivoire a été viré de son lycée à cause de la série

Dans Les Bracelets rouges, Tom Rivoire incarne Clément. Il avait 17 ans au début de la série et était encore au lycée... mais ça n'a pas duré longtemps ! Comme il l'a confié en interview pour Le Monde, l'acteur a été viré de son établissement car il avait manqué quatre mois de cours à cause du tournage. Même s'il a trouvé cette décision "normale", l'acteur a eu du mal à s'en remettre et a pris une année sabbatique en Colombie avant de passer son bac l'an dernier.

5. Voici comment les scènes sans les prothèses sont filmées

Dans la série, Clément et Thomas sont amputés d'une jambe. Mais comment les scènes qui montrent leur jambe sans les prothèses sont-elles réalisées ? Emilie Lapostolle, costumière, a révélé le secret de la série au Parisien : "Ils portent un jogging que l'on a coupé et une chaussette verte jusqu'au genou qui est effacée au montage pour gommer la jambe (...) On doit également faire une cicatrice avec du silicone sur ce qui est censé être le moignon : cela prend deux heures pour chaque genou" confie-t-elle.