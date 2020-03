Les Bracelets rouges saison 3 : Hanane El Yousfi s'est vraiment rasé la tête "en direct" (Interview)

Purebreak : Tu as fait une école d'ingénieur avant d'être actrice. Pourquoi avoir décidé de changer de vie ?

Hanane El Yousif : J'ai toujours eu l'envie de tourner, c'est une envie qui ne m'a jamais quittée. C'était plus ou moins caché car la vie te pousse à trouver une stabilité. J'ai suivi mes études et j'attendais un peu secrètement d'avoir l'opportunité de tourner. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidée et qui m'ont guidée et j'ai commencé à faire des courts-métrages. C'est vraiment ça qui m'a donné encore plus envie de tourner. C'est là que j'ai passé le casting des Bracelets rouges et j'ai été prise !

C'était une décision compliquée de tout laisser tomber pour devenir actrice ?

Oui, clairement ! C'est compliqué, j'ai fait cinq années d'études, le diplôme qui n'est pas encore rentabilisé (rires). C'est un pari. Mais après, il y avait aussi cette envie, j'ai envie d'être épanouie dans la vie et une opportunité comme celle-ci, il n'y en a pas 10 000.

Mes parents sont super compréhensifs

Comment ont réagi tes proches en apprenant que tu allais devenir actrice ?

J'ai eu de la chance car c'est arrivé au bon moment. C'était ma dernière année, j'étais en stage de fin d'études. Mon entreprise a accepté que je tourne en parallèle avec mon stage. Je ne les remercierais jamais assez pour ça ! Je pense que s'ils avaient dit non, je n'aurais peut-être pas fait le tournage. C'était décisif par rapport à l'obtention de mon diplôme. Quand je l'ai dit à mes proches, ils m'ont demandé : "Tu vas avoir ton diplôme ?", je leur ai dit oui. Donc ça a pesé dans la balance. Je leur ai dit que ce n'est pas parce que j'ai mon diplôme maintenant qu'il faut que je commence directement après. Je me suis dit : "Hanane, dans quelques années, tu vas te dire 'Mais qu'est-ce-qu'il s'est passé, je n'ai pas tenté ma chance'". Mes parents sont super compréhensifs donc ça aide.

Comment s'est déroulé le casting pour rejoindre Les Bracelets rouges ?

Il y a eu plusieurs étapes de sélection, beaucoup de filles ont passé le casting. Quand on passe un casting, on s'y met vraiment à fond, on taffe le personnage. On s'y met à fond mais il ne faut pas trop s'attacher car on ne sait pas si on va avoir le rôle. Pour la série, ça s'est fait sur trois étapes et à la fin, j'ai donné la réplique à Capucine (Valmary qui joue Jessica) et Tom (Rivoire qui incarne Clément ndlr).

Qu'as-tu ressenti lors des premiers jours de tournage ?

C'était à la fois de l'excitation et de la peur. Enfin plus une tension, une appréhension mais l'excitation a pris le dessus ! C'était un mélange de sentiments, c'était fou, j'ai adoré. L'équipe était géniale donc ça a facilité l'intégration, je n'ai pas eu de mal à trouver ma place. L'équipe a tout fait pour m'intégrer. Les acteurs sont tous géniaux, je ne peux rien dire d'autre (rires). Quand je suis arrivée, j'ai beaucoup tourné avec Capucine et avec Tom, ils sont super, que ce soit humainement ou professionnellement parlant. J'ai rencontré les autres par la suite et le groupe m'a vraiment laissé une place, c'était cool.

Nour est atteinte d'un cancer du sein à seulement 17 ans. Comment t'es-tu préparée pour jouer ce rôle ?

Je n'avais pas conscience qu'on pouvait avoir un cancer du sein si jeune, les dépistages commencent assez tard normalement. On ne pense pas que les jeunes filles peuvent être touchées mais ce genre de mutations peut arriver à n'importe quel âge. J'ai fait des recherches à travers Internet et en parlant aux gens qui ont été touchés dans mon entourage. J'ai essayé de m'informer au maximum pour refléter la réalité et ne pas être à côté. Je n'avais pas envie d'être fausse ou de donner de fausses informations sur la maladie.