Les Bracelets rouges saison 3 : qui est Nour, la nouvelle patiente ?

C'est l'un de nos coups de coeur : adaptée de la série catalane Polseres vermelles, qui s'inspire de l'histoire vraie de son créateur Albert Espinosa, Les Bracelets rouges nous fait rire et pleurer depuis 2018 sur TF1. La fin de la saison 2 laissait la porte ouverte au changement : Thomas (Audran Cattin) sortait de l'hôpital et Côme (Marius Blivet) sortait du coma. La saison 3, qui pourrait être la dernière selon les acteurs, sera donc celle de l'évolution avec, évidemment, de nouveaux visages. Après Louise, ado atteinte de mucoviscidose, qui a fait son arrivée l'an dernier, c'est Nour qui débarque dans l'établissement hospitalier.

On en sait plus sur Nour

Jusqu'à présent, le personnage qui sera joué par Hanane El Yousfi était resté assez flou mais on en sait désormais plus grâce à une interview de TF1 publiée en même temps que la date de diffusion de la saison 3 des Bracelets rouges, fixée au 9 mars prochain. On y apprend que Nour sera une jeune patiente de 17 ans atteinte d'un cancer du sein. "C'est une jeune fille un peu perdue après l'annonce de sa maladie. Elle essaye de réaliser ce qui lui arrive et toutes les conséquences sur sa vie et sur son corps" a confié l'actrice qui a 25 ans.

En plus de Nour, nous rencontrerons aussi sa famille, dont sa mère jouée par Farida Rahouadj, sa grand mère incarnée par Biyouna, ou sa tante. "Avant sa maladie, Nour se laissait porter par sa mère et ne faisait pas ses propres choix. Seule face à elle-même, elle réalise qu'elle doit prendre ses propres décisions et vivre la vie dont elle a envie maintenant ou jamais." confie l'interprète de Nour. Concernant les proches de son personnage, elle confie aussi : "Sa famille pense l'aider et lui apporter du soutien mais on va découvrir que ce n'est pas toujours le cas..."

"Nour est plutôt introvertie"

Alors, comment se passera l'arrivée de Nour à l'hôpital ? Hanane El Yousfi explique que son personnage est assez "introverti". "Elle observe cet environnement inconnu et se méfie un peu. Mais au fur et à mesure, elle va créer des amitiés." tease l'actrice. Pour en savoir plus, rendez-vous le 9 mars sur TF1.