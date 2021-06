Dirty John saison 1 : voici l'histoire vraie qui a inspiré la série avec Connie Britton et Eric Bana

Dirty John : Debra (Connie Britton) et John (Eric Bana) n'ont pas été inventés

Dirty John saison 1 arrive sur TF1, ce mardi 1er juin 2021 à partir de 21h05. Et comme la série Le Serpent qui est basée sur le vrai tueur Charles Sobhraj, Dexter qui est tirée de l'histoire de Manuel Pardo, policier de Miami renvoyé qui est devenu serial killer ou encore Qui a tué Sara ? dans laquelle César Lazcano est inspiré d'un vrai truand, Dirty John se base sur une histoire vraie. Il s'agit d'un terrible fait divers qui a secoué les Etats-Unis. C'est Christopher Goffard, journaliste au Los Angeles Times et détenteur du prix Pulitzer, qui avait parlé de cette affaire dans un podcast.

Connie Britton (vue dans la saison 1 d'American Horror Story, la saison 1 d'American Crime Story alias American Crime Story The People v. O.J. Simpson, Nashville) et Eric Bana (Hulk, Troie, Munich, Deux soeurs pour un roi, Star Trek) jouent en effet Debra Newell et John Meehan. Et il se trouve que Debra Newell et John Meehan ont bel et bien existé.

Debra Newell était une riche décoratrice d'intérieur, divorcée plusieurs fois (elle a été mariée 4 fois) et mère de 4 enfants. Sur un site de rencontres, elle était tombée sous le charme de John Meehan, qui se disait être un anesthésiste de retour en Californie, après 1 an en Irak avec Médecins sans frontières. Le voyant comme l'homme idéal, elle l'épouse rapidement à Las Vegas. Mais cet homme d'apparence si parfaite n'est pas forcément le prince charmant qu'il prétend être. Il lui interdit même de voir ses filles, qui se méfient de lui...

John Meehan, un homme plein de secrets

Attention spoilers, voilà la véritable histoire !

John Meehan n'était pas du tout anesthésiste et n'a jamais été médecin. Il était le fils d'un gérant de casino, très fort pour les mensonges et la manipulation. Il a reçu son surnom de "Dirty John" à l'université de Dayton, où il a multiplié les scandales. Entre 1990 à 2016, soit pendant plus de 25 ans, il a escroqué l'argent de plusieurs femmes à coup de chantage, harcèlement, menaces, violences... Il a été marié plusieurs fois et a aussi fait de la prison plusieurs fois.

Debra Newell est la dernière victime de John Meehan. Ce sont les enfants de la mère de famille, interprétée par Connie Britton, qui avaient engagé un détective privé pour découvrir qui est vraiment le nouveau mari de leur maman. C'est grâce à eux si Debra a découvert que l'homme qui partageait sa vie avait un casier judiciaire et aucun diplôme en médecine.

"Il me disait à quel point j'étais belle" : la vraie Debra Newell raconte

Interrogée par le magazine People, la vraie Debra Newell que joue Connie Britton avait révélé : "Il me disait à quel point j'étais belle, me posait des questions sur ma journée et me frottait le dos" et "je m'étais entichée de lui". Quand elle a fini par apprendre la vérité sur l'homme qu'elle aimait grâce à ses enfants qui avaient fait appel à un détective, elle était choquée. "J'étais sous le choc" avait-elle avoué, "Et j'étais effrayée et en colère".