Le Serpent : que deviennent Charles Sobhraj, le tueur en série, et ses complices ?

Après Charles Manson, Ted Bundy, Richard Ramirez (ou "Le traqueur de la nuit"), Luka Rocco Magnotta et Peter Sutcliffe (ou "L'éventreur du Yorkshire"), un autre serial killer célèbre a le droit à sa propre oeuvre fictive. Si vous ne l'avez pas encore regardée, la série Le Serpent, sur Netflix, se concentre sur le parcours du tueur français Charles Sobhraj, tombé dans la délinquance dès son plus jeune âge. Si au départ, il ne s'arrêtait qu'à quelques vols, il est passé à la vitesse supérieur en 1975.

L'arrestation de Charles Sobhraj ?

Installé à Bangkok en Thaïlande avec ses complices Marie-Andrée Leclerc (sa femme) et Ajay Chowdhury, Charles Sobhraj, qui se fait passer pour un vendeur de pierres précieuses, repère de jeunes touristes dans toute l'Asie avant de les amadouer, les manipuler, les droguer, les voler puis... les tuer. Sa première victime se prénomme Teresa Ann Knowlton : il l'a droguée, l'a étranglée et l'a habillée d'un bikini avant de placer son corps sur la plage pour faire croire à un accident. Il n'a d'ailleurs été découvert que quelques mois plus tard comme les autres victimes souvent retrouvées brûlées.

Dans un premier temps, Charles Sobhraj se fait arrêter en 1976 puis emprisonner à New Delhi, mais réussi à s'échapper 10 ans plus tard lors d'une fête dans la prison. Sauf que la police le rattrape quelques semaines plus tard. Il est alors renvoyé donc dans sa cellule à Tihar. En 1997, celui qu'on surnomme "le tueur de bikinis" est libéré et soulagé car la demande d'extradition en Thaïlande, pour le juger pour meurtres, est annulée. "Le serpent" profite pleinement de sa cavale jusqu'en 2003 : un journaliste le reconnaît au Népal et alerte à la police.

Depuis, Charles Sobhraj, âgé de 77 ans aujourd'hui, est emprisonné au Népal : il est condamné à perpétuité pour l'assassinat de Connie Joe Bronzich, une touriste américaine. A noter qu'il clame toujours son innocence pour certains meurtres : il en aurait commis en 18 et 30 selon différentes sources. Sinon, même en prison, Charles Sobhraj n'a pas perdu son côté Don Juan puisqu'il s'est fiancé à une Népalaise et s'est marié avec la fille de son avocate, mais qu'est devenue sa femme Marie-Andrée Leclerc dans tout ça ?

Que deviennent Marie-Andrée Leclerc, Ajay Chowdhury et Herman Knippenberg ?

Eh bien, Marie-Andrée Leclerc est décédée d'un cancer des ovaires en 1984. Ajay Chowdhury, lui, est toujours porté disparu depuis son dernier rendez-vous avec Sobhraj dans une forêt en Malaisie en 1976. A-t-il rejoint la liste des victimes ? Est-il en cavale ? Le mystère perdure. En revanche, Herman Knippenberg est toujours vivant ! L'ancien diplomate, qui a longtemps traqué Charles Sobhraj, vit aujourd'hui en Nouvelle-Zélande avec sa femme.

Il valide d'ailleurs la série Le Serpent, avec Tahar Rahim et Jenna Coleman, sur Netflix : "Je pense que Billy Howle a fait un travail fantastique. C'est tellement réel par moments. Dans certaines des scènes que j'ai vues, j'étais absolument stupéfait, et j'ai dû me demander si ça s'était passé comme Billy le joue, ou bien comme je m'en souviens. C'est dangereusement similaire."