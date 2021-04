Le Serpent : pourquoi il n'y aura sans doute pas de saison 2 pour la série Netflix

Le Serpent sur Netflix a bouclé l'histoire de Charles Sobhraj

Attention spoilers dans cet article ! Après le succès de Qui a tué Sara ? qui aura une saison 2 ou encore des Irréguliers de Baker Street, une nouvelle série cartonne dans le top 10 Netflix : Le Serpent. Une série créée par Richard Warlow et Toby Finlay, coproduite par BBC One et Netflix. Elle est basée sur l'histoire vraie de l'escroc et serial-killer français Charles Sobhraj, surnommé "le serpent" parce qu'il a réussi à manipuler ses victimes, à échapper à la police pendant des années et à s'évader de plusieurs prisons. Mais il ne devrait pas y avoir de saison 2, malgré le succès sur la plateforme de streaming.

Pourquoi ? Parce que Le Serpent raconte l'histoire de Charles Sobhraj (incarné par Tahar Rahim, qui a notamment joué dans les films Un prophète, Grand Central, Le Passé, Samba et Réparer les vivants) et sa complice Marie-Andrée Leclerc (interprétée par Jenna Coleman, que vous avez pu voir dans les séries Emmerdale, Doctor Who, Victoria) est bouclée. Le tueur en série qui a assassiné des jeunes touristes dans les années 1970 en Asie et qui a aussi volé et escroqué des gens en se faisant passer pour Alain Gautier, un diamantaire, a en effet fini par se faire arrêter. La fin de la saison 1 informe les téléspectateurs que Charles Sobhraj a été arrêté à son retour au Népal en 2003, avant d'être condamné à de la prison à vie en 2004. Quant à Marie-Andrée Leclerc, elle est décédée en 1984 au Québec.

Après les 8 épisodes d'une traque intense, il n'y a donc plus rien à dire sur le couple. La série a suivi toute l'affaire et celle-ci étant terminée, il n'y a plus rien à raconter dans une éventuelle saison 2. Elle devrait donc s'arrêter à cette seule saison 1. Tahar Rahim ne reprendrait donc pas son rôle de Charles Sobhraj.

Et en plus, il s'agit d'une mini-série

Alors que certains internautes pensaient qu'à la limite, une possible saison 2 pouvait se faire sur l'enfance de Charles Sobhraj, comme une sorte de prequel, là aussi leurs espoirs ne seraient pas possibles. Car pour rappel, Le Serpent est présentée comme une mini-série sur la plateforme. Et qui dit mini-série, dit pas de saison 2, comme par exemple pour Le Jeu de la dame avec Anya Taylor-Joy. Netflix s'est déjà expliqué plusieurs fois à ce sujet pour ses mini-séries à succès qui n'ont toutes qu'une saison 1.

Mais si vous avez envie de vous plonger un peu plus dans cette histoire, vous pouvez lire Bad Blood : The Life and Crimes of Charles Sobhraj de Richard Neville et Julia Clarke. Le livre a même été réédité à l'occasion de la sortie de la série Le Serpent sur Netflix, sous le titre On the Trail of the Serpent.