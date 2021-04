Qui a tué Sara ? : la série Netflix est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Qui a tué Sara ? : César Lazcano serait inspiré d'un vrai baron de la drogue

Alors que Qui a tué Sara ? aura une saison 2, dont la date de sortie a été dévoilée, la série Netflix est-elle tirée d'une histoire vraie ? Le magazine américain Esquire a fait le lien entre réalité et fiction. Le personnage de César Lazcano (Ginés García Millán), qui fait partie des suspects du meurtre, serait ainsi basé sur un homme qui a bien existé dans la vraie vie. D'ailleurs, il a le même nom de famille : Heriberto Lazcano Lazcano.

Et comme cet ancien baron de la drogue mexicain (qui est né en 1974 et mort en 2012), César Lazcano a du pouvoir et a commis des crimes. Heriberto Lazcano Lazcano, qui était chef du cartel Los Zetas, et le patriarche de la famille Lazcano dans Qui a tué Sara ? sur Netflix ont donc quelques points communs en dehors du nom de famille. A noter que celui qui a été tué dans une fusillade était surnommé "El Verdugo", ce qui signifie "le bourreau", tant ses méthodes de tortures étaient abominables.

Les lieux de tournage sont aussi violents dans la réalité que dans la fiction

Alors que grâce au teaser de la saison 2 on sait ce qui nous attend dans la suite, et que cela a fait naître plusieurs théories, la série Netflix a aussi un autre point commun avec la réalité. Une grande partie de la saison 1 de Qui a tué Sara ? a été filmée à Mexico. C'est là-bas que la famille Lazcano est à la tête d'un casino et d'une station balnéaire. Et une partie de la série a aussi été filmée dans la ville d'Acapulco. Comme dans la série, dans la vraie vie aussi, Acapulco est touchée par un taux de criminalité élevé et l'activité des cartels. On dit même que c'est l'une des villes les plus violentes du monde, comme l'a souligné le média. Il y a chaque année des meurtres, des enlèvements, mais aussi un véritable trafic sexuel (qui est d'ailleurs montré dans plusieurs épisodes de la série).

Les intrigues restent cependant fictives

Même si César Lazcano semble inspiré d'un véritable baron de la drogue, les intrigues restent fictives et non inspirées de la vie de l'ex-chef de cartel. L'histoire d'Alex Guzmán (Manolo Cardona / Leo Deluglio) qui cherche le vrai meurtrier de sa soeur Sara (Ximena Lamadrid) est entièrement de la fiction. Tout comme les différentes intrigues avec Elisa (Carolina Miranda), Chema (Eugenio Siller / Polo Morín), Rodolfo (Alejandro Nones / Andrés Baida), Mariana Toledo de Lazcano (Claudia Ramírez), Elroy (Héctor Jiménez / Marco Zapata) ou encore Sergio Hernández (Juan Carlos Remolina).

Idem pour les lieux de tournage : bien que la série a été tournée à Mexico et Acapulco, les scénaristes ne se sont pas inspirés de meurtres réels ou d'un trafic sexuel existant pour leurs intrigues sur ce sujet délicat. Les crimes et les violences décrits dans Qui a tué Sara ? demeurent fictifs.