Qui a tué Sara ? saison 2 : nos 8 suspects pour le meurtre de Sara

Sara

Dans le teaser de la saison 2 de Qui a tué Sara ?, qui donne des indices sur la suite, on découvre aussi que Sara n'était pas celle qu'on croyait. Un médecin avoue à Alex qu'il pourrait être surpris et la qualifie de "dangereuse". Au point d'être dangereuse pour les autres, voire pour elle-même ? La théorie qui dit que ce ne serait pas un homicide, mais un suicide se tient en tout cas. Car à la fin de la saison 1, Alex a aussi trouvé un autre journal intime de sa soeur, bien caché, qui montre qu'elle avait des pensées suicidaires et semblait très perturbée, voire folle. Peut-être a-t-elle trafiqué les cordes pour faire croire à un accident ? Ou quelqu'un d'autre a tenté de la tuer et elle a trouvé un moyen de mettre fin à sa vie plus tard, à l'hôpital ?

Son mobile ? Sara avait couché avec César, le père de son petit ami Rodolfo Lazcano (Alejandro Nones / Andrés Baida). Et une théorie dit qu'elle était enceinte de César et non de Rodolfo. Sans oublier que comme révélé dans son journal secret, elle avait des envies suicidaires et n'était pas bien mentalement. Une autre théorie se profile : Sara serait toujours en vie ! Alors, aurait-elle fait croire à sa mort pour se venger des Lazcano ?