Qui a tué Sara ? saison 2 : Sara est-elle toujours vivante ? La théorie expliquée par un internaute

Dès son arrivée sur Netflix, Qui a tué Sara ? s'est placée dans le Top 10 en France, mais la plateforme n'a pas attendu le retour de ses abonnés pour renouveler la série pour une saison 2. Une saison 2 qui nous promet pas mal de rebondissements sur la famille Lazcano, la mort de Sara ou encore sur la fameuse histoire de Diane, la chasseresse. En attendant, des théories sur la suite commencent à apparaître sur la Toile et l'une d'entre elles intrigue fortement. Et si Sara était en réalité toujours vivante ?

Une théorie sur Sara expliquée

Cette hypothèse est difficile à croire après l'énorme chute en parachute ascensionnel de l'adolescente, mais un internaute a repéré des indices assez troublants. Il explique notamment sur le site Medium que Sara est décédée le 9 août (2001 ?) sauf que dans son journal intime, on peut découvrir des textes écrits entre le 20 et 29 août. Le problème est qu'aucune année n'est précisée. En plus, celle de la mort de Sara reste très floue sur sa pierre tombale. Bizarre non ? L'internaute émet donc l'idée que la soeur d'Alex ait fait croire à sa mort pour se venger des Lazcano. Serait-elle donc la fameuse "Diane, la chasseresse" ?

On peut ensuite lire que Marifer (Elva Velden) serait finalement la complice de Sara dans toute cette histoire, mais qu'elle serait aussi sa demi-soeur. Dans son journal, Sara appelle Marifer "sa soeur" et raconte que son père biologique était interné dans un établissement psychiatrique. Elle n'a donc pas le même géniteur qu'Alex... Et si le corps découvert dans le jardin des Guzman était le vrai père de Sara ? Et si l'adolescente souffrait en réalité d'un trouble dissociatif de l'identité ? Cela pourrait expliquer les dessins étranges dans son journal et les voix dans sa tête. Aurait-elle pu inventer le personnage de Marifer ? Et si Bruno n'était pas l'enfant de Sofia, mais celui de César Lazcano et Sara ? Beaucoup d'infos se mélangent.

En tout cas, il est sûr que la soeur d'Alex, jouée par Ximena Lamadrid, n'était pas celle qu'elle prétendait être : elle souffrait en réalité de troubles psychologiques et pouvait se montrer dangereuse. Toutes les réponses devraient être apportée dans la saison 2 de Qui a tué Sara ? prévue pour le 19 mai 2021 sur Netflix !