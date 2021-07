Sex/Life : une saison 2 possible ? Les stars de la série teasent la suite

Il fait chaud sur Netflix en ce moment. Après la saison 4 (pas mal portée sur le sexe) d'Elite, la plateforme a mis en ligne la série Sex/Life centrée sur Billie (Sarah Shahi), une femme au foyer qui va se retrouver au centre d'un triangle amoureux. Les acteurs ont tourné de nombreuses scènes de sexe pour le besoin de la série et Adam Demos qui joue Brad a même fait une apparition en full frontal... sans doublure. Si vous avez terminé les épisodes, vous vous demandez peut-être si une saison 2 est en préparation. Pour l'instant, rien n'est officiel mais les stars du show ont bon espoir.

La créatrice se confie sur la fin de la saison 1 de Sex/Life

Interrogée par TVLine, la créatrice de Sex/Life, Stacy Rukeyser, est revenue sur la fin de la saison 1 du show : alors que Billie se réconciliait avec son mari Cooper (Mike Vogel), elle retrouvait son ex, Brad, et lui disait clairement qu'elle ne quitterait pas son mari mais voulait recoucher avec lui. Sans qu'elle le sache, son mari suivait ses mouvements et se rendait compte qu'elle était partie retrouver Brad. "Il a toujours été prévu que ce soit une réalisation choquante pour Billie. Elle aime ses enfants mais ce monde dans lequel certains parents semblent satisfaits ne l'est pas pour elle. Il y a une autre partie d'elle, une partie plus sexuelle, une partie sauvage et libre qu'elle veut expérimenter" explique la boss du show.

Ce qui pourrait se passer dans la saison 2

Quant à la suite ? La créatrice de Sex/Life n'a pas encore révélé ce qui nous attend mais précise : "Je ne sais pas ce que Brad va lui dire. (...) Je ne sais pas si Brad va lui dire oui ou non. Mais c'est une chose que nous espérons explorer dans la saison 2" a-t-elle précisé, toujours à TVLine. Quant à Sarah Shahi, elle ajoute que son personnage s'est mis dans une "situation complexe". "J'espère que si nous avons une saison 2, nous pourrons continuer d'explorer cette descente aux enfers car c'est vraiment compliqué à jouer. Mais c'est aussi drôle et je pense que c'est incroyablement réel" a confié l'actrice qui est en couple avec Adam Demos dans la vie.