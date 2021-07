Sex/Life : Adam Demos explique pourquoi les scènes de sexe sont loin d'être glamour pour les acteurs

Que ce soit dans Elite ou La Chronique des Bridgerton, les acteurs n'ont pas eu recours à des doublures pour tourner les scènes de sexe. Dans Sex/Life non plus d'ailleurs. Sarah Shahi qui joue Billie s'était confiée à ce sujet, évoquant la préparation des scènes intimes avec la coordinatrice d'intimité. Mais tourner des scènes de sexe n'a rien d'une partie de plaisir pour les acteurs.

Les scènes de sexe ? "C'est ridicule !"

Eh non, Adam Demos n'a pas utilisé de doublure pour les scènes de sexe dans Sex/Life, même pas pour son nu en frontal dans l'épisode 3 (découvrez d'autres stars qui, elles, ont été doublées pour des scènes de nu). Pour autant, apparaître dénudé dans la série de Netflix n'a pas non plus été agréable pour l'acteur, même s'il partage des scènes intimes avec Sarah Shahi, avec qui il est en couple dans la vie. Interrogé sur ces scènes dans le podcast The Kyle & Jackie O Show, l'interprète de Brad confie qu'il n'est pas toujours facile de tourner une scène de sexe pour une série ou un film. "J'espère que c'est convaincant à l'écran mais c'est tellement mécanique, c'est ridicule !" a assuré l'acteur. Et si vous vous demandiez si, parfois, les acteurs peuvent être pris dans le feu de l'action sur ce genre de scènes, la réponse est non ! "Il y a des perchistes et des caméramans tout autour de toi avec leurs grosses barbes. Ça coupe tout." a déclaré Adam Demos.

Dans une interview pour Entertainment Weekly, Adam Demos a aussi expliqué comment les scènes intimes de Sex/Life ont été préparées dans les coulisses. "On les étudie un peu comme un dialogue. On a une coordinatrice d'intimité et tout le monde a parlé de son niveau de confort. On répétait tellement que lors du tournage, on se sentait plus à l'aise qu'on aurait pu le penser" a-t-il confié.