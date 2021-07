Sex/Life : Adam Demos a-t-il eu recours à une prothèse pour la scène de la douche ?

Disponible depuis le 25 juin dernier sur Netflix, Sex/Life est le succès surprise du moment. La série s'est hissée à la première place du top 10 des programmes les plus vus en France et squatte le haut du podium depuis plusieurs semaines déjà. Le show raconte comment Billie (Sarah Shahi), une mère de famille, va être déchirée entre son mari et son ex très (très) sexy. La série contient évidemment de nombreuses scènes de sexe et pas uniquement : dans l'épisode 3, on pouvait voir une scène de nu intégral puisqu'Adam Demos se montrait dans toute sa gloire face aux caméras.

Une prothèse de pénis pour Adam Demos ?

Alors qu'Adam Demos a assuré ne pas avoir été doublé pour Sex/Life, il n'a cependant pas voulu s'exprimer sur la possible présence d'une prothèse de pénis pour sa scène de full frontal qui contenait aussi une grosse incohérence. L'équipe préférait laisser planer le suspense et laisser les téléspectateurs se faire leur propre idée. Si vous avez passé un peu trop de temps devant la scène en question pour analyser l'image, vous allez peut-être être déçus. Selon Newsweek qui a interrogé un membre de la production, il s'agirait en fait bien d'une prothèse dans la fameuse scène sous la douche. Ça casse le mythe... Le site explique d'ailleurs que l'équipe dédiée aux prothèses aurait eu pas mal de travail pour la série et aurait créé plusieurs faux pénis dont certains étaient même plus impressionnants que celui vu à l'écran (oui, c'est possible visiblement !).

En plus de ce faux pénis, on peut voir d'autres prothèses dans la série comme par exemple des seins : Sarah Shahi, qui est en couple avec Adam Demos dans la vie, a confirmé qu'elle utilisait des prothèses pour les scènes se passant dans le présent. "Dans les scènes du passé où on voit mon personnage avec Brad, ce sont les miens. Mais puisque je joue une mère qui allaite, je ne pouvais pas avoir les mêmes seins dans le présent. Donc j'ai dû supporter trois heures pour m'appliquer une prothèse de sein" avait-elle confié à Entertainment Weekly.

Pour vous remettre de cette info, vous pouvez toujours découvrir nos théories sur la possible saison 2 de Sex/Life et découvrir la réaction des acteurs au buzz de la scène de la douche.