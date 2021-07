Sex/Life saison 2 : nos 5 théories sur la suite de la série Netflix

Attention spoilers dans cet article !

1. Cooper pourrait tromper Billie avec sa boss

La saison 1 de Sex/Life est toujours dans le top 10 Netflix, ce qui pousse beaucoup d'abonnés Netflix à penser qu'une saison 2 de Sex/Life pourrait voir le jour. Mais que pourrait-il y avoir dans la possible saison 2 de Sex/Life, inspirée du livre 4 hommes en 44 chapitres de BB Easton ? Notre première théorie pour la suite suite de la série hot Netflix, ce serait que Cooper (Mike Vogel) trompe Billie (Sarah Shahi) avec sa boss Francesca (Li Jun Li). Il avait déjà avoué à sa femme être attiré par sa patronne et avait failli céder à la tentation. Et en voyant Billie partir rejoindre son ex Brad (Adam Demos) grâce à un traceur sur son téléphone, à la fin de la saison 1, on se dit qu'il pourrait franchir le cap de l'infidélité dans la saison 2. En effet, il appelle même Francesca suite à sa découverte. Et Cooper n'avait pas dit non à Trina (Amber Goldfarb), la femme de son collègue Devon (Jonathan Sadowski), lors de la soirée de couples échangistes... Donc la tromperie serait une possibilité, vu qu'il vient d'apprendre que de toute façon, sa femme le trompe.