Sex/Life : Adam Demos (Brad) et Mike Vogel (Cooper) réagissent au buzz de la scène de douche

Adam Demos (Brad) réagit à la scène de nudité en full frontal dans Sex/Life

La saison 1 de Sex/Life est toujours dans le top 10 Netflix depuis sa sortie. L'histoire parle de Billie (Sarah Shahi), une mère au foyer tiraillée entre son ex petit ami Brad (Adam Demos), Dieu du sexe aux nombreux problèmes, et son mari Cooper (Mike Vogel), BG et bien sous tous rapports mais un peu coincé. Et une scène en full frontal a créé le buzz sur les réseaux ! Cooper suit Brad jusque dans un cours dans une salle de sport, puis dans les douches du vestiaire. Brad se montre alors entièrement nu et de face, face caméra, affichant un sexe particulièrement impressionnant. Beaucoup d'internautes se sont même demandés si c'est son vrai pénis ou une prothèse, et d'autres ont repéré une grosse incohérence dans cette séquence hot.

Et Adam Demos, l'interprète de Brad, a réagi au buzz de la scène de nudité dans la douche auprès d'Entertainment Weekly. "J'étais d'accord avec ça parce que vous lisez le script et vous savez dans quoi vous vous engagez dès le début, donc je ne pense pas que vous signeriez une série après avoir lu les scripts pour ensuite dire non à la dernière minute" a-t-il expliqué, rappelant aussi la présence d'un coordinateur d'intimité pour les scènes de sexe et les scènes de nu.

Mike Vogel (Cooper) a aussi réagi à la scène de la douche : "Vous le lisez, vous le filmez et vous en riez"

L'acteur Mike Vogel qui joue Cooper dans Sex/Life a aussi réagi à cette scène dans laquelle il découvre l'énorme pénis de son "ennemi". "Je pense que vous le lisez, vous le filmez et vous en riez" a-t-il déclaré à E ! News, "Et vous ne réalisez pas la vie qu'il va prendre. Donc, oui, nous nous sommes beaucoup amusés avec ça, et les autres aussi. Donc, voilà... Je pense que de la meilleure façon possible, la façon dont ce genre de choses sont mises en place de nos jours, surtout avec un coordinateur d'intimité, tout doit être planifié, répété, de sorte qu'il n'y ait pas une main qui ne soit pas à sa place... On ne voit pas tout ce qui se passe de l'autre côté de la caméra, et tout est mis en place pour que ce soit littéralement le moins excitant possible".

Cette scène montre que Cooper "est descendu dans le terrier de l'obsession" avec Brad

Une scène très importante selon la créatrice de Sex/Life, Stacy Rukeyser, pour montrer que Cooper devient obsédé par Brad. La showrunner a précisé à Collider : "Il était important de montrer à quel point il est descendu dans le terrier de l'obsession, qu'il traque maintenant l'ex-petit ami de sa femme". Cette scène de douche, "c'est tout interne, il n'y a pas de dialogue, et Mike Vogel fait un travail incroyable avec ça, mais ce que vous voyez, c'est qu'il se dit : 'Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas le suivre depuis son bureau. Maintenant, je le suis depuis son bureau. Oh mon Dieu, je ne devrais pas le suivre dans la salle de gym. Oh mon Dieu, je le suis dans le gymnase. J'achète des vêtements. Je fais de la musculation. Je suis obsédée par le fait de le regarder. Il va prendre une douche. Je ne devrais pas aller sous la douche. Oh, mon Dieu, je vais prendre une douche. Maintenant je suis dans la douche. Je ne devrais pas regarder en bas. Je ne devrais pas regarder en bas. Je ne peux pas m'en empêcher. Oh, mon Dieu'".