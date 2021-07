Sex/Life : une énorme incohérence repérée durant la scène sous la douche, l'aviez-vous remarquée ?

Grosse incohérence dans Sex/Life

En juin dernier, Adam Demos - l'interprète de Brad dans la série Sex/Life sur Netflix, assurait qu'il s'agissait réellement de son corps dans la saison 1. Là où de nombreux acteurs n'hésitent pas à utiliser des doublures pour des scènes de nudité, lui a au contraire souhaité ne rien cacher au public, "Je me sentais à l'aise avec ça. Quand on lit un script et qu'on sait ce dans quoi on s'engage dès le départ, je ne pense pas qu'on signerait pour une série après avoir lu les scripts pour ensuite dire 'non' à la dernière minute".

Un choix courageux qui a fait le bonheur des fans, mais qui a visiblement perturbé l'équipe technique de la série. La raison ? Dès créateurs au script, tout le monde a laissé passer une énorme incohérence à l'écran, probablement trop concentrés sur le physique incroyable du comédien.

Un tatouage qui disparait mystérieusement

Souvenez-vous, dans l'épisode 4 de la saison 1, on découvrait un flashback dans lequel Brad se faisait tatouer deux petites abeilles au niveau de l'aine afin de déclarer son amour à Billie. Puis, à la toute fin de l'épisode en question, de retour dans le présent, le personnage d'Adam Demos profitait d'un face-time avec l'héroïne de Sarah Shahi pour lui prouver qu'il possédait toujours ce tatouage.

Le problème ? Ce tattoo est peut-être résistant au poids des années, mais il ne semble pas supporter l'eau. En effet, à l'occasion de l'épisode 3, lors de la désormais cultissime scène sous la douche (oui oui, on parle bien de la full frontal), ces deux petites abeilles étaient mystérieusement absentes. Une disparition illogique au regard de la chronologie de l'histoire, qui nous fait donc comprendre qu'il s'agissait en réalité d'un oubli commis durant le tournage.

Oui, malgré un pénis pourtant imposant, c'est bien cette incohérence qui est finalement l'élément le plus énorme de cette scène. La lose !