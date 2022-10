Netflix : le top 10 des annulations de séries qu'on ne pardonnera jamais

The OA

Netflix, de part ses algorithmes mis en place, est aujourd'hui plutôt douée pour évaluer ce qui fonctionne ou non et ainsi sélectionner les ingrédients à garder dans ses créations. Le problème ? Non seulement cela nous donne l'impression de toujours regarder la même chose, mais surtout, cette façon de faire l'éloigne de ce qui faisait son identité à une époque. Il fut un temps où le service de streaming était en effet extrêmement aventureux et ne craignait pas de produire des projets de niche. L'une des séries les plus insolites de tout le catalogue Netflix date justement de cette période : The OA .

Cette série dramatique et mystérieuse créée par Brit Marlin et Zal Batmanglij est surtout connue pour son univers créatif et fascinant. Abstraite, volumineuse, remplit de mystères à développer, elle était un contre-pied parfait et jouissif à ses séries sans saveur, génériques et répétitives diffusées à la télé. Malheureusement, là où de nouvelles dimensions narratives et créatives attendaient d'être explorées, l'histoire n'a finalement pas dépassé les deux saisons. Une frustration toujours présente.