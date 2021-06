Jupiter's Legacy annulée, Josh Duhamel déçu : il tease un possible film à la place de la saison 2

L'annulation de Jupiter's Legacy, "c'est juste décevant, je ne vais pas mentir"

Jupiter's Legacy était la série de super-héros, arrivée en mai 2021 sur Netflix. Un show avec Josh Duhamel (Sheldon Sampson / The Utopian), Leslie Bibb (Grace Sampson / Lady Liberty), Andrew Horton (Brandon Sampson / Paragon), Elena Kampouris (Chloe Sampson), Ben Daniels (Walter Sampson / Brainwave), Mike Wade (Fitz Small), Matt Lanter (George Hutchence / Skyfox) ou encore Tyler Mane (Blackstar). Mais il n'y aura pas de saison 2 pour Jupiter's Legacy, elle a été annulée. Josh Duhamel s'est dit déçu par l'annulation et le non renouvellement de la série, comme il l'a confié à CinemaBlend.

"Vous savez, c'est juste décevant, je ne vais pas mentir" a avoué Josh Duhamel, qui a poussé un coup de gueule. "Nous avons tous travaillé très dur sur cette série, nous en avons fait la promotion et nous avons pensé que nous avions fait une très bonne série, et je pense qu'avec le public, elle fonctionne très bien et continue de fonctionner très bien" a-t-il ajouté, en faisant référence au fait que dès sa sortie sur Netflix, Jupiter's Legacy était dans le top 10 Netflix.

Malgré le succès du show, il a été annulé. Du coup, tous les acteurs "ont été un peu surpris par le non-renouvellement de la série" a déclaré Josh Duhamel, pas seulement lui. Celui qui a divorcé de Fergie n'est "pas sûr du raisonnement" mais qu'il est "reconnaissant de l'opportunité de l'avoir fait, et je pense que nous avons tous fait un très bon travail dessus". "C'est la façon dont le business fonctionne, vous prenez vos coups" a-t-il ajouté.

Josh Duhamel évoque un possible film à la place de la saison 2

Josh Duhamel a révélé qu'il pensait que Jupiter's Legacy n'aurait pas beaucoup de saisons, juste 2 ou 3, mais ne pensait pas du tout qu'il n'y en aurait qu'une seule : "Pour moi, je ne l'ai jamais vu aller au-delà de 2 ou 3 saisons parce que cela aurait rempli les romans graphiques qui ont été écrits pour elle".

"Et cette deuxième saison allait être tellement amusante parce qu'elle avait l'étoffe de cette tragédie moderne où des choses assez sombres arrivent à The Utopian" a expliqué l'acteur, "Et j'étais excité sur le plan créatif de faire ça". Josh Duhamel est donc triste de ne pas pouvoir reprendre son rôle d'Utopian : "Je ne sais pas si nous allons le revoir (Utopian, son perso dans Jupiter's Legacy, ndlr) un jour. Bien que ça aurait été amusant de faire cette deuxième saison".

Même s'il n'y aura pas de saison 2, Jupiter's Legacy devrait avoir un spin-off sur les vilains et peut-être à un film à en croire Josh Duhamel. "Je pense qu'ils devraient faire un film, résumant ce qui se serait passé dans la saison 2. Pas faire la saison complète, mais juste un long-métrage..." a-t-il indiqué, "Je ne sais pas s'ils vont le faire ou non, mais tous ces costumes sont prêts à être utilisés. Et ils n'étaient pas bon marché, je peux vous le dire".