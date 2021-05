Jupiter's Legacy : une saison 2 pour la série ? Mark Millar tease ses plans

Après Innocent et Shadow and Bone : la saga Grisha, c'est Jupiter's Legacy qui squatte le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix en France. Cette série avec Josh Duhamel, Leslie Bibb ou encore Ben Daniels raconte l'histoire des super-héros de l'Union et de leurs enfants (découvrez 3 choses à savoir sur le show). La saison 1 se termine sur une grosse révélation qui laisse la porte grande ouverte à une suite. Si, comme pour Shadow and Bone, Netflix ne s'est pas encore exprimée sur une possible saison 2 pour Jupiter's Legacy, l'équipe a déjà des idées !

Mark Millar est prêt pour une saison 2

Co-créateur des comics et producteur de la série, Mark Millar a confié que l'équipe de Jupiter's Legacy est déjà prête pour une saison 2. "Nous savons où nous allons. Les comics sont un bon modèle. Ils sont là et ils nous attendent." a-t-il d'abord confié à ComicBook. Et d'ajouter : "Nous avons un plan très large mais nous savons que cela dépendra de la façon dont le public va répondre à la série. Nous sommes optimistes" a-t-il confié. De quoi rassurer les téléspectateurs qui auraient accroché à la série !

5 saisons pour Jupiter's Legacy ?

Mark Millar va même plus loin et explique à Inverse qu'il verrait bien 5 saisons pour Jupiter's Legacy soit 40 heures de super-héros environ. Si vous voulez en savoir plus sur la potentielle suite de la série, il vous suffit de lire les comics qui donnent une bonne indication de ce qui nous attend. En France, deux tomes sont disponibles ainsi qu'un prequel.