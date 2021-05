Innocent : une saison 2 pour la série Netflix ? Harlan Coben, le showrunner et un acteur répondent

Une saison 2 pour Innocent ? Harlan Coben répond cash

Après Safe, Intimidation et Dans les bois, c'est Innocent qui est la nouvelle série Netflix adaptée d'un livre de Harlan Coben. Une série qui a déjà détrôné Shadow and Bone du numéro 1 du top 10 Netflix. L'histoire d'Innocent (El inocente en VO) ? Mateo (Mario Casas) plonge dans une spirale infernale après avoir tué accidentellement un homme. Alors qu'il réussit à se reconstruire avec sa femme Olivia (Aura Garrido), un coup de fil va venir remuer le passé...

La mini-série espagnole dispo sur Netflix aura-t-elle une saison 2 ? Harlan Coben, auteur du roman dont la série est adaptée et producteur de la série aussi, a répondu au site espagnol Mag. "Il ne faut jamais dire jamais, mais j'en doute beaucoup. Innocent, comme les autres séries que j'ai faites avec Netflix, est conçue pour ne faire qu'une saison" a-t-il déclaré, ne laissant donc pas de place à une possible suite. Comme toutes ses mini-séries avec Netflix, il n'y aura donc pas de saison 2. D'ailleurs le terme mini-série signifie qu'il n'y qu'une saison 1, comme par exemple avec Le Jeu de la dame.

"En fin de compte, vous obtenez toutes les réponses au mystère" a aussi rappelé Harlan Coben à propos de la fin de la saison 1. "Nous ne finissons pas sur un suspense ou un cliffhanger. Je n'aime pas faire ça !" a-t-il avoué.

Le showrunner et un acteur de la série démentent aussi une possible saison 2

Oriol Paulo, showrunner et scénariste de la série Innocent sur Netflix, a lui aussi confié à CulturaOcio.com qu'il ne devrait pas y avoir de saison 2. "Le téléspectateur voyagera à travers un labyrinthe et finira par atteindre le centre de ce labyrinthe et la série se terminera. C'est fermé" a-t-il indiqué, rappelant donc lui aussi que la fin de la saison 1 se veut fermée et non ouverte à une suite.

José Coronado qui incarne Aguilar dans le show a également souligné que Innocent ne cherche pas à "étirer l'histoire" sans sens. Et il trouve que c'est très bien comme ça : "En tant que téléspectateur, ce format de 8 chapitres (8 épisodes, ndlr) d'1 heure, avec une histoire fermée, maintenant qu'il y a une telle offre et tant de gens qui essaient d'étirer les histoires... quand vous obtenez une histoire comme ça, bonne et fermée, je me dis : 'C'est ce que je veux pour mon week-end'".