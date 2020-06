Dans les bois : pourquoi la série de Netflix n'aura (sûrement) pas de saison 2

Depuis quelques années, les adaptations de romans signés Harlan Coben se multiplient. Après Une chance de trop avec Alexandra Lamy, on a pu voir The Stranger (Intimidation) mais aussi les séries originales The Five et Safe dont il est le créateur. Et ça ne s'arrête pas là puisque Netflix a dévoilé la semaine dernière les 6 épisodes de Dans les bois, adaptée du roman du même nom publié en 2007. On y suit l'histoire de Pawel Kopiński. 25 ans plus tôt, sa soeur ainsi qu'un garçon ont disparu lors d'une colonie de vacances où il était moniteur. Quand le cadavre du second disparu est retrouvé, Pawel qui est devenu procureur, va enquêter pour découvrir ce qu'il s'est passé.

Une saison 2 pour Dans les bois ?

Si vous avez terminé les 6 épisodes de Dans les bois, vous vous demandez forcément si une suite est possible. Évidemment, plusieurs mystères demeurent, de quoi lancer de possibles futures intrigues. Cependant, Harlan Coben avait précédemment évoqué l'adaptation de ses romans en séries et expliqué qu'il n'était pas forcément pour l'idée d'en faire autre chose qu'une mini-série. "Une partie du deal que je fais avec le téléspectateur, c'est de donner toutes les réponses. C'est comme un roman entier" avait-il expliqué à Variety lors de la promotion de The Stranger. Traduction : Harlan Coben n'est pas forcément pour renouveler à l'infini ses séries. Une saison 2 de Dans les bois n'est cependant pas forcément exclue, si le succès est au rendez-vous. Pour l'instant, la série fonctionne plutôt bien en France puisqu'elle s'est hissée dans le top 10 des contenus les plus vus. Il faudra encore patienter pour savoir si une suite est possible, les producteurs polonais n'ayant pas encore évoqué cette possibilité.

D'autres séries adaptées de romans d'Harlan Coben à venir sur Netflix

Si vous êtes fans d'Harlan Coben, rassurez-vous : d'autres adaptations vont arriver prochainement. Et pour cause, l'auteur a signé avec Netflix pour adapter pas moins de 14 de ses romans en séries ou en films. Les livres de la série Myron Bolitar (11 romans avec ce héros ont été publiés) ne sont pas concernés. Prochaine adaptation à venir ? Celle du roman Innocent publié en 2005. Le tournage a débuté en novembre 2019 et la série en huit épisodes suivra Mateo et Olivia, un couple qui doit se reconstruire après avoir reçu une étonnante nouvelle. Si l'action du livre se déroule aux Etats-Unis, la série, elle, sera espagnole. Mario Casas et Aura Garrido joueront les deux héros. La date de sortie sur la plateforme n'a pas été dévoilée pour le moment.