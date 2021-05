Jupiter's Legacy : 3 choses à savoir sur la série de super-héros de Netflix

Les super-héros ont toujours la cote côté séries. La preuve avec le Arrowverse qui, malgré la fin d'Arrow et bientôt de Supergirl, se poursuit sur la CW aux Etats-Unis avec les séries The Flash ou bien Superman et Loïs. On a aussi pu découvrir des super-héros 100% méchants avec The Boys, dont la saison 3 est en préparation pour Amazon Prime Vidéo. Après son partenariat (terminé) avec Marvel, Netflix a fait de nouveau appel à Steven S. DeKnight (showrunner de Daredevil) pour sa nouvelle série héroïque, Jupiter's Legacy.

Jupiter's Legacy, ça raconte quoi ?

Pour lutter contre les méchants, les humains peuvent compter sur le soutien de l'Union, un groupe de super-héros. Mais ce groupe est déchiré entre l'ancienne et la nouvelle génération, lassée des restrictions et règles imposées par les premiers héros qui ne sont autres que... leurs parents. Un événement va venir menacer cet équilibre déjà malmené...

Basée sur des comics de Mark Millar

Netflix adore adapter des comics. La preuve avec Umbrella Academy, dont la saison 3 est en préparation, ou bien Warrior Nun, dont on attend la saison 2. Avant d'être une série, Jupiter's Legacy était donc un comics et vous connaissez sans doute son auteur puisqu'il s'agit de Mark Millar, qui a collaboré avec Frank Quitely. Originaire d'Ecosse, Mark Millar a travaillé sur les comics Kick-Ass, Kingsman ou encore avec Marvel pour Wolverine et Les 4 Fantastiques. Le comic book Jupiter's Legacy a été publié pour la première fois en 2013 et compte actuellement 10 volumes.