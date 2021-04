The Boys saison 3 : la suite sera 3 fois plus sanglante, des personnages "encore plus sombres"

La saison 2 de The Boys était déjà montée d'un cran en terme de violence et de scènes totalement folles vis-à-vis de la saison 1. Bonne nouvelle, les créateurs semblent capables d'aller encore plus loin. C'est en tout cas ce que vient de sous-entendre Laz Alonso, l'interprète de Mother's Milk.

Une saison 3 ultra sanglante

Actuellement en promotion pour le film The Wrath of Man dans lequel il tient l'un des rôles principaux, le comédien a en effet profité d'une interview accordée à Collider pour dévoiler quelques détails sur la suite. Et à l'écouter, le sang va une nouvelle fois couler à flot à l'écran.

"Je vais vous laisser avec ça : quand je parlais avec l'une des maquilleuses artistiques en chef, notamment en charge de la commande de faux sang, elle m'a dit que pour toute la saison 2, en terme de volume exploité, ils ont à peine utilisé 5 litres de sang, croyez-le ou non" a-t-il ainsi déclaré. Or, ce total devrait totalement exploser lors des prochains épisodes, "Pour la saison 3 [dont le tournage est en cours, ndlr] on a déjà utilisé plus de 15 litres de sang. Ca devrait donc vous donner une certaine indication concernant ce qu'il se passe dans l'intrigue". Traduction : on aura le droit à des affrontements toujours plus badass.

Des personnages beaucoup plus sombres

A ce jour, il est bien évidemment impossible de savoir à qui appartiendra tout ce sang. Néanmoins, Laz Alonso n'a pas caché que Jensen Ackles - nouvel arrivant au casting qui incarnera Soldier Boy, le premier super-héros de ce monde, pourrait en être la cause.

Après avoir décrit The Boys comme une série "de plus en plus sombre", le comédien a confessé que ce nouveau personnage aura une réelle influence sur les nouvelles intrigues, "Il ne permet pas seulement à Eric Kripke [le créateur] de jouer avec un personnage qui était déjà historiquement très sombre, il a aussi pour conséquence d'assombrir davantage tous les autres Supes autour".

Là encore il faudra attendre afin de savoir réellement ce que cela signifie, mais quand on sait que la saison 2 était déjà portée par une Nazi super sadique, on a hâte de voir comment ce Soldier Boy pourrait aller encore plus loin.