Umbrella Academy saison 3 : des nouveaux acteurs dévoilés, découvrez qui jouera qui

Justin Cornwell

Comme vous le savez certainement, Umbrella Academy avait été renouvelée pour une saison 3. Et les acteurs principaux (Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, Adam Godley et Colm Feore) avaient été annoncés de retour dans la série Netflix. Mais en plus des personnages que vous aviez pu suivre dans les saisons 1 et 2, il y aura aussi des nouveaux acteurs qui ont été dévoilés.

Le premier nouveau à rejoindre Umbrella Academy, c'est Justin Cornwell. Vu dans Jingle Jangle : Un Noël enchanté, l'un des films de Noël Netflix de 2020 et dans la série The InBetween, il jouera Marcus (alias Sparrow 1, un "colosse charmant et ciselé". Son personnage sera "honnête, vertueux et exigeant, Marcus maintient la famille unie. Gracieux mais mortel, calculé mais compatissant, il est aussi intelligent que fort. Marcus est discipliné, rationnel et en contrôle. Il suinte la confiance et le leadership sans jamais avoir à élever la voix".