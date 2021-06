Jupiter's Legacy annulée : pas de saison 2, mais un spin-off sur des super-vilains

Pas de saison 2 pour Jupiter's Legacy

Le 7 mai dernier, Netflix mettait en ligne la saison 1 de Jupiter's Legacy, une série de super-héros adaptée des comics de Mark Millar et Frank Quitely. Un mois à peine après sa diffusion, la plateforme de streaming vient étonnamment d'y mettre fin.

C'est Deadline qui a en effet révélé l'information, alors que l'histoire semblait avoir encore beaucoup de choses à nous offrir, Netflix a pris la décision de libérer Josh Duhamel et tous les acteurs de leurs contrats et de ne pas offrir de saison 2 à Jupiter's Legacy. Et quand on sait que le site possède les droits sur la licence, il est inutile d'espérer voir la série être sauvée ailleurs.

Une série dérivée en préparation

Cependant, derrière cette triste nouvelle se cache en réalité un projet très ambitieux. Selon le site américain, "Netflix veut transformer l'univers de Jupiter's Legacy en une franchise de fictions d'anthologie." Traduction ? A l'instar de ce qui se fait avec American Horror Story, la plateforme souhaite créer des séries qui partagent un univers commun, portées par des histoires et personnages différents.

A ce sujet, le prochain projet est par ailleurs déjà connu. "Le site de streaming a commandé une adaptation en live-action de Supercrooks, qui plongera dans l'histoire des super-vilains du Millarworlds et qui sera donc le prochain épisode de la saga Jupiter's Legacy" a notamment expliqué Deadline.

Place aux super-vilains

A quoi peut-on s'attendre ? A une ambiance très différente, un peu à la façon d'un Suicide Squad. Dans cette série, on y suivra un gang de super-vilains composé d'arnaqueurs, de voleurs sans pitié, de briseur de genoux, tous unis pour réaliser le casse du siècle et le crime le plus scandaleux que vous verrez dans votre vie.

Un projet prometteur sur le papier, qui excite déjà grandement Mark Millar. Dans un communiqué, l'auteur des comics a déclaré, "J'ai toujours adoré les histoires de crimes, de Scorsese à Tarantino, et les super-vilains sont toujours la meilleure partie des histoires de super-héros. Faire quelque chose d'exclusivement centré sur les méchants s'annonce incroyablement rafraîchissant. On va explorer ce que c'est que d'être un vilain dans un monde où les héros prêts à vous arrêter sont omniprésents".