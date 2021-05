Jupiter's Legacy : découvrez le vrai visage de l'acteur qui joue Blackstar

Jupiter's Legacy sur Netflix : découvrez le vrai visage de l'acteur Tyler Mane, qui joue Blackstar

La saison 1 de Jupiter's Legacy est dispo sur Netflix depuis le 7 mai 2021. Et la série de super-héros cartonne dans le top 10 de la plateforme. Mais beaucoup de fans se demandent à quoi ressemble l'acteur qui joue Blackstar. De qui s'agit-il déjà ? Du comédien Tyler Mane. Et vous allez voir, son vrai visage est bien différent de celui de son personnage et beaucoup plus poilu.

