15 méchants très flippants qu'on ne voudrait VRAIMENT pas croiser

2. Le Demogorgon (Stranger Things)

Au départ, le Démogorgon est une figure mythologique (le père de tous les dieux) selon Boccace, mais c'est aussi un Prince Démon dans le jeu Donjons et Dragons. Dans la série Stranger Things sur Netflix, le "monstre" est LE grand méchant contre lequel se bat Eleven (Millie Bobby Brown). Le Démogorgon est né dans une dimension parallèle appelé le Monde à l'envers (Upside Down en VO). Et il débarque à Hawkins, en Indiana (Etats-Unis) dans les années 80 pour enlever et tuer les habitants. En dehors de son besoin de sang, on ne voudrait pas non plus croiser cette créature qui a de quoi faire frissonner avec son allure humanoïde mais monstrueuse, sa tête de fleur carnivore qui est terrorisante et ses longs doigts à la Edward aux mains d'argent.