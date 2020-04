La Casa de Papel saison 4 : pourquoi le rôle d'Alicia n'est pas crédible selon un membre du RAID

On ne va pas se le cacher, si La Casa de Papel est aussi divertissante à regarder, c'est avant tout parce que les créateurs ne respectent aucune règle liée à la logique et se fichent totalement des cohérences. Au hasard, et rien qu'avec la saison 4, comment ne pas parler de ce moment où Gandia se fait mitrailler de partout sans se prendre une balle, où le Professeur se cache sous le mangeoire d'un taureau sans se faire repérer ou de l'opération de Nairobi au niveau des poumons sans l'aide d'un médecin...

Le point faible de La Casa ? Alicia

Pourtant, interrogé par le Huffington Post, c'est un autre détail qui a blasé un véritable négociateur du RAID, ce groupe des forces de l'ordre chargé de gérer les plus grosses crises avec prises d'otage notamment. Lequel ? Le comportement d'Alicia à l'encontre des braqueurs.

Le négociateur l'a rappelé, "Dans une prise d'otage comme celle de la Fabrique de la monnaie, la priorité c'est de préserver l'intégrité physique des otages". Or, dans la série de Netflix, l'héroïne incarnée par Najwa Nimri, va à l'encontre total du comportement professionnel à avoir dans une telle situation : "Dans la série il y a une confrontation systématique entre les négociateurs et le 'Professeur'. Ce jeu d'échecs permanent se fait au détriment des otages. Or, on sait très bien que si on a des paroles ou des actes de provocation cela peut se répercuter directement sur eux."

Alicia est "contre-productive"

Surtout, ce qui ne plait pas vraiment au membre du RAID, c'est l'attitude malhonnête d'Alicia qui n'hésite pas à mentir pour obtenir ce qu'elle veut, "Le négociateur ne ment jamais et ne promet jamais des choses qu'il ne pourra pas tenir." Il l'a d'ailleurs précisé, "Dire la vérité c'est un gage de confiance."

De fait, selon ce négociateur, Alicia n'est pas du tout faite pour ce poste avec sa "stratégie contre-productive", là où Raquel Murillo - l'ex-négociatrice en saison 1 et 2, était "la plus crédible" avec son "approche très empathique". La différence, c'est que l'une est sur le point de faire tomber le Professeur, là où l'autre est tombée sous son charme...

A ce sujet, le membre du RAID a étonnamment confessé qu'une telle situation n'était pas impossible, d'où l'intérêt d'avoir toujours deux négociateurs dans une salle : "Cela peut arriver qu'un négociateur soit tellement imprégné qu'il finisse par perdre son objectivité. On peut presque arriver à défendre la cause du preneur d'otages et s'assimiler à son mal-être. Il faut toujours savoir prendre du recul, car c'est très intense." Oui, l'un des trucs les plus WTF de la série ne l'est finalement pas tant que ça...