La Casa de Papel saison 4 : mais où est passé le ventre d'Alicia ?! Oops, la grosse boulette !

Les incohérences de la saison 4

Durant ce confinement, ce n'est pas le temps libre qui nous manque. Ainsi, en attendant que Netflix officialise la commande d'une saison 5 à La Casa de Papel, pourquoi ne pas s'amuser à répertorier toutes les incohérences aperçues lors de la saison 4 ? Après tout, là encore, ce n'est pas ça qui a manqué cette année.

Entre Tokyo qui a réussi à opérer Nairobi au niveau des poumons sans l'aide d'un médecin (connexion Internet coupée), Denver qui a changé de prénom entre deux saisons (un coup c'est Ricardo, un coup c'est Daniel), Gandia qui s'est fait mitrailler par tout le monde sans recevoir la moindre balle (c'était trop compliqué de viser le sol pour lui toucher les jambes) ou encore Marseille qui a traversé les continents en 5 minutes, les scénaristes ont visiblement parfois écrit les nouveaux épisodes dans le noir. (On vous a d'ailleurs préparé une petite sélection des pires moments de la Casa de Papel saison 4 par ici !)

Une grosse boulette à l'écran

Et justement, en parlant d'obscurité, on ne serait également pas surpris d'apprendre que ces fameux épisodes ont ensuite été tournés à l'aveugle. La raison ? Les réalisateurs ont étonnamment laissé passer une ÉNORME boulette à l'écran concernant Alicia.

Depuis son introduction dans la saison 3, l'héroïne incarnée par Najwa Nimri se distingue en effet par un élément immanquable : son ventre aussi gigantesque que son sadisme. Or, comme l'ont repéré de nombreux Internautes, celui-ci s'est mystérieusement fait la mal au détour d'une scène de l'épisode 8, quand la policière était invitée à s'expliquer face à la presse sur les accusations de torture perpétrée sur Rio.

Alicia aurait-elle accouché en cachette dans les coulisses ? Impossible puisqu'elle retrouvait son ventre à la fin de la saison 4. S'agissait-il alors d'un indice qui prouverait que cette grossesse est fausse ? Improbable étant donné qu'Alicia n'aurait rien à gagner avec cette supercherie.

Non, la seule explication réaliste à l'heure actuelle, c'est que l'équipe de La Casa de Papel a bâclé le tournage comme elle a bâclé l'histoire de cette saison 4 et qu'elle a donc oublié d'ajouter le faux ventre de grossesse à la comédienne. On espère désormais que la suite relèvera le niveau même si, au regard des premières théories (le Professeur qui aiderait Alicia à accoucher), on a un doute.