Halloween : Insidious, Conjuring, Annabelle... le classement des films d'horreur les plus flippants

Halloween approche à grands pas ! En raison de l'épidémie de coronavirus et du couvre-feu instauré dans plusieurs villes de France, ça risque d'être une fête particulière cette année. Si vous avez décidé de faire le tour des maisons à la conquête de friandises ou de faire la fête, n'oubliez pas de rentrer pour 21h... Mais qui dit couvre-feu ne dit pas forcément fin de la soirée : vous pouvez vous glisser sous le plaid, dans le noir, devant un bon film d'horreur. Vous ne savez pas quoi regarder pour bien flipper ?

Insidious est officiellement le film d'horreur le plus effrayant !

Ca tombe bien, Buzz Bingo a mené une expérience pour déterminer quel film d'horreur est le plus effrayant. Après avoir sélectionné les 10 films les plus effrayants de la plateforme Where's The Jump?, le site a mesuré de quelle façon ils ont fait monter l'adrénaline des volontaires en les connectant à un moniteur de fréquence cardiaque. Résultat : Insidious (2010) de James Wan est officiellement le film d'horreur le plus effrayant !

Conjuring 2 est le film avec le plus de scènes qui font peur

Vous l'avez déjà vu ? Vous pouvez regarder Le Dernier Rite, qui arrive en 2e position, ou alors le deuxième volet de la série The Conjuring, également réalisé par James Wan, Conjuring 2: Le Cas Enfield. A noter toutefois que ce dernier est le film avec le plus de scènes qui font peur, alors qu'Insidious arrive en 4e position et Le Dernier Rite en 2e. Viennent ensuite Annabelle 2 : La Création du mal, The Haunting in Connecticut 2 : Ghosts of Georgie, Sinister, Benshee Chapter, Resident Evil : Chapitre Final, Extraterrestrial, et enfin Les Messagers. Si vous êtes motivés, vous pouvez toujours enchaîner plusieurs films...