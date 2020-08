Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Vin Diesel... Top 10 des acteurs les mieux payés au monde en 2020

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Vin Diesel... Voilà qui a le plus gagné en 2020

Le magazine Forbes a dévoilé son classement des acteurs les mieux payés au monde en 2020. Et clairement, ce top 10 est marqué par Netflix qui s'impose comme une nouvelle source de revenus énorme pour les acteurs. Sans grande surprise, c'est Dwayne Johnson alias The Rock qui est encore numéro 1. C'est lui qui a décroché le meilleur salaire, notamment grâce à Red Notice qui sera dispo en 2021 sur Netflix. Mais sa collab Project Rock avec Under Armour lui aurait aussi beaucoup rapporté d'argent. Il sera aussi de retour au cinéma dans Hobbs & Shaw 2, la suite du spin-off de Fast & Furious, San Andreas 2 ou encore Jungle Cruise.

D'autres gros noms d'Hollywood sont aussi présents dans le classement. Il y a Ryan Reynolds en deuxième, lui aussi là grâce à Red Notice sur Netflix et aussi à 6 Underground (également sur la même plateforme de streaming). Côté grand écran, vous le reverrez notamment dans Deadpool 3 et Hitman & Bodyguard 2. Mark Wahlberg aussi peut dire merci à Netflix. Grâce à Spenser Confidential (et ses docus McMillions sur HBO et Wahl Street sur la plateforme de streaming HBO Max), il est en troisième position.

Ben Affleck, quatrième, a également reçu un beau chèque avec l'aide de Netflix pour le film Sa dernière volonté. Sans oublier le film The Way Back. Et il préparerait déjà 3 autres films mais en tant que réalisateur : The Big Goodbye, King Leopold et Ghost Army. Vin Diesel est quant à lui cinquième grâce à Fast & Furious 9, dont la date de sortie a encore été décalée à cause du coronavirus. A noter qu'il est aussi producteur de Fast and Furious : Les Espions dans la course, l'adaptation en série animée sur Netflix.

Quant à Will Smith, qui préparerait un reboot du Prince de Bel-Air, il arrive en sixième place grâce au film King Richard. Un biopic sur Richard Williams, père des tenniswomen Serena Williams et Venus Williams. Adam Sandler est de son côté septième avec l'aide encore de Netflix et son film Murder Mystery. Enfin, Jackie Chan ferme le top 10, lui qui a fait 6 films dans l'année 2019.

Mais le classement est aussi composé de deux stars un peu plus surprenantes : Akshay Kumar (huitième) et Lin-Manuel Miranda (neuvième). Akshay Kumar, seul acteur de Bollywood présent dans ce top 10, a tourné plus de 100 films au total et sera bientôt dans la série The End sur Amazon Prime Video. Mais la majorité de son argent vient de contrats de sponsoring, et ça va des vitamines au nettoyant WC.

Quant à Lin-Manuel Miranda, vu dans Le Retour de Mary Poppins et His Dark Materials : À la croisée des mondes, c'est grâce à Disney qui a racheté les droits d'Hamilton : An American Musical, sa comédie musicale qui s'est jouée à Broadway et lui a valu des nombreux prix. Elle est dispo sur Disney+ depuis le 3 juillet 2020.

Top 10 des acteurs les mieux payés au monde en 2020 :

1. Dwayne Johnson alias The Rock - 87,5 millions de dollars

2. Ryan Reynolds - 71,5 millions de dollars

3. Mark Wahlberg - 58 millions de dollars

4. Ben Affleck - 55 millions de dollars

5. Vin Diesel - 54 millions de dollars

6. Akshay Kumar - 48,5 millions de dollars

7. Lin-Manuel Miranda - 45,5 millions de dollars

8. Will Smith - 44,5 millions de dollars

9. Adam Sandler - 41 millions de dollars

10. Jackie Chan - 40 millions de dollars