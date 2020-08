Le Prince de Bel-Air de retour en mode drama ? Le reboot serait en préparation

Un reboot dark du Prince de Bel-Air ?

En octobre 2019, les rumeurs couraient sur un possible le retour du Prince de Bel Air avec un spin-off sur lequel Will Smith travaillerait. Deadline a cette fois-ci révélé qu'il s'agirait d'un reboot et que celui-ci sera très différent de la sitcom culte des années 1990. Cette nouvelle version devrait en effet s'inspirer de Bel-Air, le court-métrage de Morgan Cooper sorti en mars 2019 sur YouTube. Un film de fan basé sur Will, mais revisité en mode dramatique plutôt qu'humoristique. Une réinterprétation montrant les problèmes de racisme aux Etats-Unis que même Will Smith avait validé.

Tout comme le court-métrage, le reboot serait pour l'instant appelé Bel-Air. Et l'histoire serait un prequel sur les débuts de Will qui a quitté les rues de Philadelphie pour le manoir de Bel-Air. Vous devriez ainsi voir son voyage compliqué en tant qu'homme de couleur en Amérique du Nord, avant que l'ado arrive chez son oncle Phil. Une version beaucoup plus sombre qui devrait dénoncer le racisme, les préjugés et les conflits entre classes sociales, même s'il devrait aussi y avoir quelques clins d'oeil drôles à la sitcom originale.

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+... Ils seraient tous intéressés

Ce nouveau projet devrait être écrit, réalisé et coproduit par Morgan Cooper. Chris Collins (The Man in the High Castle, The Wire) l'aiderait à l'écriture et serait le showrunner et producteur exécutif. Will Smith serait également impliqué dans ce reboot. Après avoir sorti Bel-Air Athletics, une collection capsule très 90's inspirée du Prince de Bel-Air en 2019, l'acteur produirait cette nouvelle vision de la série avec Jada Pinkett Smith, via leurs studios Westbrook. Une coproduction avec Universal Television.

Bel-Air serait même déjà "actuellement présenté" à des chaînes de télévision et des plateformes de streaming. "Netflix, Peacock, HBO Max, Amazon et Apple sont tous intéressés" a même assuré le média US.

A noter que Peacock est le service de streaming de NBC, chaîne sur laquelle était diffusée Le Prince de Bel-Air. Il a déjà plusieurs reboots de séries cultes prévus comme Sauvés par le gong, Punky Brewster et Battlestar Galactica, donc celui du Prince de Bel-Air pourrait aussi être diffusé sur Peacock. Mais les épisodes du Prince de Bel-Air sont aussi actuellement dispos sur HBO Max. Alors la guerre risque d'être serrée pour décrocher le contrat de diffusion.