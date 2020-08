Sauvés par le gong : découvrez le teaser du reboot avec Elizabeth Berkley et Mario Lopez

Les retrouvailles de Jessie et Slater

Plus de 20 ans après (en 2015), le cast s'était réuni pour un sketch. Mais cette fois-ci, les acteurs de Sauvés par le gong se retrouvent dans le teaser du reboot. Eh oui, la série culte des années 1980/1990 a droit à une suite avec les acteurs originaux au casting. En septembre 2019, le retour avait été évoqué par Mario Lopez et Mark-Paul Gosselaar, alias A.C. Slater et Zack Morris dans Sauvés par le gong. Et voilà que le teaser vidéo a été dévoilé.

Dans ces premières images de Sauvés par le gong version 2020, les fans reconnaîtront Jessie Spano (Elizabeth Berkley) et A.C. Slater (Mario Lopez). Le couple phare du show est de retour au lycée de Bayside. Les deux ex se remémorent le passé et leur adolescence. "Tu te souviens de toutes les danses qu'on a eu dans ce gymnase ? Tu n'as jamais eu envie d'y retourner ?" demande Jessie à Slater, ce à quoi il répond : "Bien sûr que si".

Un nouveau casting d'ados

Mais le teaser du reboot ne montre pas que les retrouvailles entre Jessie Spano et A.C. Slater. Il révèle aussi plusieurs nouvelles têtes, alias la nouvelle génération de lycéens dont on va suivre les histoires de coeur, d'amitié et les clashs. Elizabeth Berkley n'est donc plus la star, son personnage est désormais conseillère d'orientation et surtout la mère de Jamie (Belmont Cameli), le capitaine de l'équipe de football du lycée. Quant à Mario Lopez, son personnage est devenu prof de sport.

Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) est lui aussi présent. Élu gouverneur de Californie, il se retrouve au coeur d'un scandale. Ayant fermé trop d'écoles pour les élèves défavorisés, ces lycéens vont être envoyés dans les écoles les plus hype de l'état, dont le lycée de Bayside. Une différence sociale qui devraient créer quelques tensions entre les ados...

Tracey Wigfield, productrice exécutive, a donné quelques détails lors de la Television Critics Association (TCA) ce lundi 10 août 2020. Comme l'a rapporté USA Today, elle a précisé que "ce n'est même pas un reboot, c'est une réinterprétation". "Si la série originale était une série du samedi matin pour les enfants, il s'agit là d'une comédie à une seule caméra, un peu plus audacieuse" a indiqué Tracey Wigfield, "Si vous n'avez jamais vu la série originale, c'est juste une série amusante sur le lycée en 2020".

Pour rappel, le reboot de Sauvés par le gong sera diffusé sur Peacock, la plateforme de streaming de NBC. Mais cette suite n'a pas encore de date de sortie parce que les derniers épisodes n'ont pas encore pu être tournés à cause du coronavirus.