Drôle saison 2 : Netflix annule la série alors que l'écriture de la suite était quasiment terminée

Les blagues les plus courtes sont peut-être les meilleures, mais la décision de Netflix n'en reste pas moins surprenante et décevante. Alors que la saison 1 de Drôle créée par Fanny Herrero (Dix pour cent) centrée sur l'univers du stand-up à Paris avait été acclamée par la critique lors de sa mise en ligne le 18 mars 2022, la plateforme de streaming a finalement décidé de l'annuler.

Fini de rire pour Netflix

"Nous avons pris la difficile décision de ne pas reconduire Drôle pour une saison 2, après presque trois ans de travail en commun et une collaboration fructueuse avec Fanny Herrero, les Films du Kiosque et toute l'équipe, ont confié les dirigeants auprès des Inrocks. La raison ? "Nos abonnés n'y ont pas trouvé leur compte."

Si aucun chiffre n'a été dévoilé pour légitimer ce choix, les audiences étaient visiblement suffisamment basses pour motiver Netflix à immédiatement mettre fin aux dépenses et à passer à autre chose. Une décision finalement logique quand on sait que le site a récemment officialisé une chute importante de son nombre d'abonnés dans le monde - chute qui pourrait d'ailleurs s'accentuer dans les mois à venir et ainsi causer quelques dégâts financiers, mais également frustrante pour toute l'équipe.

Une fin qui n'était pas prévue

Comme le confie Les Inrocks, cette annulation n'était en effet pas du tout prévue par les auteurs qui travaillaient déjà sur la suite de l'histoire, "Au moment où le couperet est tombé, plus des deux tiers de la deuxième saison étaient déjà écrits." Un véritable coup dur, d'autant plus qu'aucune autre solution pour découvrir ces nouvelles intrigues n'est visiblement envisagée, que partage pleinement l'acteur Younès Boucif.

Sur ses réseaux sociaux, l'interprète de Nezir - l'un des héros principaux de la fiction, n'a pas caché sa tristesse à l'idée de devoir faire ses adieux prématurément à un tel personnage et à une telle série : "C'est évidemment dommage, car je pense que Drôle est une belle série, différente, nuancée et même si on n'a pas fait 60 millions de viewers, elle méritait d'exister sur la plateforme. Je trouve qu'elle fait du bien au catalogue français des séries."