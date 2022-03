Drôle : pourquoi on craque pour la nouvelle série française de Netflix, signée Fanny Herrero

Même si ça fait déjà des années que Netflix est implanté en France, on ne peut pas vraiment dire que la plateforme ait (pour l'instant) trouvé la formule magique pour ses séries originales françaises. Si certaines sont sorties du lot et ont eu droit à plusieurs saisons (comme Plan Coeur, Family Business ou plus récemment Lupin qui reviendra pour une saison 3), il y a quand même eu plus d'échecs que de réussites. Mais ne cherchez plus : arrivée ce vendredi 18 mars, Drôle est peut-être l'une des séries françaises les plus enthousiasmantes.

Drôle, ça raconte quoi ?

Drôle, c'est le parcours de quatre jeunes humoristes qui tentent de se faire un nom dans un milieu où il y a peu d'élus. Sur la scène du comedy-club le Drôle, ils enchaînent les plateaux. Parmi ces talents, il y a Bling (Jean Siuen), co-fondateur du comedy-club qui eu droit à un succès intense mais éphémère, Aissatou (Mariama Gueye) dont le sketch osé va faire le buzz, Nézir (Younès Boucif), jeune livreur et humoriste talentueux et Apolline (Elsa Guedj) étudiante aisée qui veut se lancer pour la première fois.

Des personnages inventés mais inspirés des expériences de vrais humoristes

Avec Drôle, Fanny Herrero s'est lancée un défi. Créatrice de la série Dix pour cent et scénariste pour la télé depuis des années, elle n'était pas particulièrement familière avec l'univers mais a décidé de "s'intéresser à la jeunesse française" à travers sa nouvelle série, comme elle l'a confié lors de la présentation des programmes de Netflix il y a quelques jours. Après de nombreuses recherches et des passages dans des comedy-club, la créatrice a écrit la trame de cette comédie dramatique profondément humaine. Pour créer Nezir, Aissatou, Bling et Apolline, elle s'est inspirée de ses rencontres avec des humoristes de tous les horizons. Certains ont même rejoint le projet et sont devenus consultants. Une aide précieuse pour l'écriture qui donne une réelle sensation de réalisme aux 6 épisodes de Drôle.

Des nouveaux talents touchants et convaincants

Cette série chorale où chacun a l'occasion de briller dresse le portrait de la jeunesse française avec ses joies, ses doutes et ses espoirs. Pour incarner ses quatre héros qu'on ne peut qu'aimer, Fanny Herrero n'a pas misé sur de vrais pros du stand-up. Eh non, tous sont en fait "simplement" acteurs et ont même dû suivre des séances de coaching pour le tournage. Tous sont convaincants et touchants - chacun à leur manière - dans Drôle. Coup de coeur surtout pour Younès Boucif, l'interprète de Nezir, qui est une vraie révélation.

De l'humour mais pas que

Évidemment et comme on peut s'y attendre, Drôle nous offre pas mal de séquences de stand-up avec même quelques guests à la clé. Mais la série ne va pas non plus dans le "trop", dosant habilement entre ces scènes et la vie des personnages. On a aimé pouvoir aussi en découvrir plus sur le processus d'écriture des sketchs. Si l'humour est évidemment présent, on a aussi droit à des moments plus tendres, parfois plus dramatiques. Une intrigue équilibrée qu'on a pris plaisir à découvrir.

Les 6 épisodes de Drôle seront disponible sur Netflix ce vendredi 18 mars à 09h01.