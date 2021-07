Lupin saison 3 : Omar Sy donne quelques (petites) infos sur la suite

Lancée en janvier dernier, la série Lupin a eu un énorme succès en France mais aussi dans le monde entier. Elle a même été pendant une courte durée la série la plus populaire de l'histoire de la plateforme avant de se faire dépasser par La Chronique des Bridgerton. Une chose est sûre : elle reste la série française la plus populaire de Netflix. Alors que les saisons 1 et 2 de Lupin ont été tournées en même temps, la plateforme a - sans surprise - commandé une saison 3 annoncée dans la bande-annonce de la partie 2. Et heureusement ! A la fin de la saison 2, après avoir réussi à coincer Pellegrini (Hervé Pierre), Assanne (Omar Sy) était forcé de fuir et de se cacher, laissant Raoul (Etan Simon) et Claire (Ludivine Sagnier).

Omar Sy tease une suite possible de l'histoire Assana/Pellegrini

Alors que George Kay assurait que Lupin en a terminé avec l'intrigue autour de Pellegrini, Omar Sy tient un autre discours en interview pour Entertainment Weekly. L'interprète d'Assane laisse entendre que cette histoire n'est en fait peut-être pas complètement terminée. Interrogé sur la fin de la saison 2 et sur le fait qu'Assane en ait vraiment terminé avec le grand méchant des deux premières saisons, Omar Sy a répondu : "Cela dépend de ce qui va arriver ensuite pour Pellegrini et tous les autres et même pour lui. Ce n'est pas totalement terminé. Il a fait le travail mais ce n'est pas complètement terminé. Quand l'épisode 10 se termine, il y a encore des questions auxquelles nous n'avons pas répondu." a assuré l'acteur, laissant entendre que cette intrigue pourrait donc revenir dans la suite.

Il donne des nouvelles de la saison 3 de Lupin

Pour l'instant, on ne sait pas quand la saison 3 de Lupin sera disponible sur Netflix et ce n'est pas étonnant : le tournage n'a pas eu lieu. Omar Sy indique d'ailleurs à Entertainment Weekly que le scénario n'est pas encore bouclé. "Nous en parlons actuellement. Nous avons beaucoup d'idées, de choses que nous voulons faire ou dire mais nous en sommes toujours au processus d'écriture" a confié l'acteur. Mais il sait déjà ce qui attend Assane après sa fuite. "Je sais exactement où il sera mais je vous laisse réfléchir" s'est-il amusé.

