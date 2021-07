Lupin saison 2 : 7 erreurs qui se sont glissées dans la série

Cette plaque d'immatriculation impossible

Même voiture, autre erreur ! Dans l'épisode 1, Assane vole une voiture pour poursuivre Léonard et retrouver Raoul. Sauf qu'en théorie, cette voiture ne peut pas circuler en France. Pourquoi ? Car il est strictement interdit d'inclure la lettre "O" dans une plaque d'immatriculation (tout comme les lettres I et U d'ailleurs). Pourquoi ? Elles peuvent être confondues par le 0, le 1 et V. Ok, là on va chercher loin !