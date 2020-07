The OA : enfin une saison 3 sur Netflix ? Jason Isaacs met fin aux espoirs des fans

Pas de saison 3 pour The OA

Aurons-nous un jour le droit à une saison 3 de The OA sur Netflix ? C'est malheureusement très peu probable. Alors que la plateforme vient étonnamment d'annoncer la fin des Nouvelles Aventures de Sabrina, qui semblait pourtant être un joli succès, elle ne serait pas prête à accorder davantage d'épisodes à la série de science-fiction de Brit Marling et Zal Batmanglij.

De passage dans l'émission The Morning, Jason Isaacs - conscient de l'amour des fans pour la fiction, s'est tout simplement montré fataliste en déclarant, "Non, ça ne reviendra pas (...) Et ça m'a brisé le coeur quand elle a été annulée."

Une série déjà parfaite

Cependant, plutôt que de broyer du noir, l'interprète du Dr Hunter Aloysius Percy a préféré ne conserver que le positif d'un tel projet, "Vous savez, on a pu faire 2 saisons de ce qui est probablement la série la plus brillante, originale, imaginative dans laquelle j'ai pu jouer en 32 ans !" Aussi, bien que ce soit difficile pour lui de tourner la page, il se console désormais en pensant à tout ce qui a pu être fait, "Maintenant, je regarde en arrière et je me dis, 'Au moins, on a ces deux saisons'. Ce sont deux saisons de quelque chose que vous n'avez encore jamais expérimentée".

Oui, Jason Isaacs a peut-être accepté le sort de The OA, mais il en reste son premier fan. Même s'il sait que ça ne changera rien pour l'avenir de la série, il ne peut s'empêcher de motiver le public à lui donner sa chance aujourd'hui, "Si vous avez Netflix, je vous suggère de la regarder. Elle réinvente le concept de la narration. Elle ne fait rien de ce que vous pouvez anticiper."