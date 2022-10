"Des décisions pour qu'on se désabonne" : Netflix va faire payer le partage de compte, les abonnés en colère

Gros retournement de situation à venir sur Netflix

Et le prix de la plateforme la plus hypocrite de l'année est attribué à... Netflix. Félicitations à elle, ses concurrentes n'ont rien pu faire. La raison d'une telle victoire qui ne souffre d'aucune contestation ? Pendant des années, ses dirigeants et CM du monde entier ont mis en avant le concept de "partage de compte" afin de motiver les abonnés à se passer leurs mots de passe. Les objectifs à travers ça étaient simples : 1) attirer de nouveaux clients 2) faire exploser les audiences des séries ou films 3) se donner une image cool. Une stratégie culottée, mais terriblement efficace.

Or, alors que le site de streaming commence à connaître quelques difficultés (et encore, Netflix a confirmé l'acquisition de 2,4 millions de nouveaux abonnés durant le dernier trimestre), les dirigeants viennent de faire marche arrière à base de ouin ouin ouin, le partage de compte qu'on a tant vanté nous fait finalement perdre de l'argent et on n'a plus de beurre à mettre dans nos épinards.

Le partage de compte va se monétiser

Résultat, c'est à l'occasion de la présentation des résultats financiers de la plateforme organisée ce mercredi 19 octobre 2022 que les dirigeants ont annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle option que personne ne voulait voir : "Nous avons trouvé une approche réfléchie pour monétiser le partage de compte et nous allons commencer à la déployer plus largement à partir de début 2023". Pour l'heure, le prix n'est pas encore connu, mais comme le rappellent nos confrères de Puremedias, des premiers tests ont déjà été mis en place au Honduras, en Argentine ou encore au Chili et la facture indiquait 3€ supplémentaires.

D'après les dirigeants de Netflix, qui n'ont pourtant pas cessé d'augmenter les tarifs des abonnements ces dernières années et qui s'apprêtent à mettre en place de la publicité pour engranger toujours plus d'argent, il était important pour eux de mettre fin à ce partage de compte qui, selon leurs mots, affecterait leur "capacité à investir dans des séries et des films de qualité pour nos membres".

C'est curieux, on aurait pourtant pensé que ce qui mettait la plateforme en péril, c'était plutôt leur façon de balancer l'argent par les fenêtre sur certains projets en surpayant les acteurs ou réalisateurs pour des résultats médiocres. Poke notamment Red Notice qui aurait coûté près de 200 millions de dollars. Notre naïveté nous perdra.

Mais au fait...

A noter que cette annonce est bien sympa, mais elle pose malgré tout une question : comment la plateforme - qui compte utiliser un système de géolocalisation pour cette option, va-t-elle faire pour distinguer un partage de compte entre des potes qui ne vivent pas ensemble et un couple qui possède deux profils ? Après tout, si l'IP sera forcément identique à la maison pour les deux amoureux, ça ne sera plus le cas lors d'un séjour à l'extérieur / trajet en métro, qui pourrait voir l'un des deux utiliser son smartphone pour regarder sa série... A ce jour, la réponse n'est pas encore connue.

Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Internautes sont déjà saoulés par cette approche. "Netflix entre l'arrivée des pubs, la fin du partage de compte et surtout le contenu qu'il propose ils sont finis" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Je jure que Netflix prend des décisions pour qu'on se désabonne. Ils vont perdre beaucoup d'abonnés avec cette histoire de partage de compte" ou encore "Bah si c'est le cas, tant, pis j'aurais plus Netflix. Depuis 2017 que je suis abonné. Ca a fait sa pub sur le fait de partager le compte et maintenant ça va faire payer un supplément si tu partages".

Le client est peut-être roi, mais c'est bien Netflix qui compte repartir avec tout le butin.