Mercredi : la saison 2 confirmée par Netflix, les 5 théories qu'on veut vraiment voir devenir réalité dans la suite

3. On va découvrir la maison des Addams

Que serait la famille Addams sans sa célèbre maison ? Dans la série, on a pas vraiment pu voir la vie de la famille, et on espère que ça va changer dans la suite. Si la saison 2 de Mercredi devrait en toute logique se dérouler à Nevermore, on voit bien la suite commencer au manoir des Addams et, pourquoi pas, avoir droit à plus de scènes de famille, comme l'ont promis les deux créateurs du show, Alfred Gough et Miles Millar.

>> "C'était effrayant" : Jenna Ortega et Christina Ricci ont passé un accord avant le tournage de Mercredi <<

4. Ce personnage est le stalker de Mercredi

A la fin de la saison 1, Mercredi recevait d'étranges messages laissant entendre qu'elle avait un stalker qui lui veut du mal. Et le web pense avoir déjà découvert son identité et il s'agit d'un étudiant de Nevermore, plus particulièrement Yoko Tanaka. C'est l'un des personnages secondaires que l'on a le plus vu en saison 1, ce qui nous laisse penser qu'elle pourrait avoir un rôle plus important dans la suite.